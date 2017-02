Do rywalizacji przystąpiły 64 zawodniczki. Do Teheranu, który był jedynym kandydatem do organizacji tej imprezy, nie przyjechało kilka czołowych zawodniczek, protestując przeciwko dyskryminacji kobiet w Iranie, a konkretnie podczas tych mistrzostw. Wszystkie uczestniczki zostały zobowiązane przez organizatorów do grania w hidżabach.

Na facebookowym profilu "Kocham Szachy" pod zdjęciem Moniki Soćko grającej w chuście rozgorzała ostra dyskusja. Internauci są oburzeni. Według nich to ewidentna dyskryminacja ze strony organizatorów zawodniczek, które nie są muzułmankami. Zdaniem wielu z nich polska szachistka na znak protestu powinna zbojkotować zawody w Teheranie.