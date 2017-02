Do całej sytuacji ze spokojem podchodzi właściciel Patriots Robert Kraft, który jest przyjacielem prezydenta elekta Donalda Trumpa.

Ameryka to wolny kraj i każdy może robić co uzna za stosowne. Wizyta w Białym Domu to przywilej, a nie obowiązek. Ciekawe jest to, że w ostatnich 16 latach pięć razy wygraliśmy Super Bowl i zawsze część zawodników nie korzystała z takiego zaproszenia, a dopiero teraz przyciąga to uwagę mediów - podkreślił.