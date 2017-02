Klasyfikowany na 69. miejscu w światowym rankingu młody Japończyk, mistrz świata juniorów, przegrał z rywalem (piąta lokata na świecie) 6:11, 8:11, 4:11, 12:14.

Szkoda, że nie udało mi się pokonać niemieckiego zawodnika, ale to doświadczenie wykorzystam jako źródło motywacji do jeszcze cięższej pracy na treningach, by odnieść pierwsze zwycięstwo w World Tour. Celem głównym jest natomiast złoty medal igrzysk w Tokio w 2020 roku - powiedział.