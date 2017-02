W przypadku pięciu, otrzyma ją każdy członek reprezentacji w biegach narciarskich bez względu na swój własny wynik.

SSF w odróżnieniu od lat poprzednich nie ustaliła żadnego planu co do ilości medali w Lahti. Podczas MŚ przed dwoma laty w Falun było ich dziewięć. Jak powiedział kierownik reprezentacji Szwecji Johan Sares, "taki jest nasz cichy cel na Finlandię".

Dla wzmocnienia sportowego ducha wewnątrz drużyny postanowiliśmy, że w przypadku pięciu medali każdy jej członek otrzyma 10 tysięcy koron (4700 złotych), a jeżeli ilość ta dojdzie do dziewięciu, będzie to dwa razy tyle. Nie wspomnę nawet, co będzie w przypadku dziesięciu. Można to nazwać finansową marchewką, lecz celem jest wzmocnienie drużyny, tak aby każdy pomagał każdemu - podkreślił Sares.