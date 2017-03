W inauguracyjnym meczu Polki przegrały 23:24 z Białorusią, która z kompletem zwycięstw triumfowała w gdańskiej imprezie. Później biało-czerwone pokonały 26:17 Ukrainę oraz 29:25 Słowację i zajęły drugie miejsce. Najbardziej wartościową zawodniczką turnieju wybrano Kingę Achruk.

Jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny. Cieszą nie tylko dwa zwycięstwa, ale także atmosfera walki, która dominuje w kadrze. Teraz mamy czas, aby spokojnie przeanalizować ten występ, ale i tak wiemy, nad czym mamy jeszcze pracować. Z drugiej strony widać, że dziewczyny zrobiły postęp, że niektóre elementy bardzo dobrze przyswoiły i z wielką świadomością oraz nadzieją podchodzą do tego, co robimy w reprezentacji. W tym wszystkim jest również spora doza samokrytyki, bo te wygrane na pewno nie osłabią naszej czujności i chęci do pracy - przyznał Krowicki.