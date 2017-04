Zawodnik Sobieski Jumping Team dosiadając konia Bagazza M w inauguracyjnym starcie w finale tej prestiżowej imprezy w pierwszym półfinale popełnił jeden błąd. W drugim miał trzy, a ponadto otrzymał karę za przekroczenie normy czasu.

Komisja weterynaryjna nie dopuściła go do dalszej fazy zawodów, stwierdzając obecność śladów krwi na boku konia w okolicach czapraka. Kubiak wywalczył awans do finału PŚ 2017 wygrywając po warszawskiej Cavaliadzie klasyfikację Ligi Europy Centralnej.

W stanie Nebraska, w którym leży Omaha, syn jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej konkurencji Grzegorza popisał się poprawnymi przejazdami, zasługującymi na uznanie. Dla młodego jeźdźca (rocznik 1987) start w Omaha był pierwsza w karierze konfrontacją ze światową czołówką. To dobry prognostyk przed sierpniowymi mistrzostwami Europy w Goeteborgu.

Zawody finałowe PŚ wygrał reprezentant gospodarzy McLain Ward. Poprzednio zawodnik USA Rich Fellers triumfował w rywalizacji w 2012 roku.

Puchar Świata w ujeżdżeniu przypadł już po raz trzeci w karierze 47-letniej Niemce Isabel Werth. Była najlepsza w 1992 (na koniu Fabienne i w 2007 roku (Warum Nicht). Po raz ostatni w zawodach w ujeżdżeniu reprezentantka Niemiec pokonała konkurentki i konkurentów, a była nią w 2013 roku Helen Langehanenberg.