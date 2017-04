Do jednego z najczarniejszych ataków doszło podczas igrzysk w Monachium w 1972 roku. Członkowie terrorystycznej grupy Czarny Wrzesień, walczącej o wyzwolenie Palestyny, uprowadzili, a później pozbawili życia 11 członków izraelskiej ekipy olimpijskiej.

Hiszpańska gazeta "Marca" oraz agencja dpa sporządziły listę najsłynniejszych zamachów, których celem byli sportowcy.

Galeria Przejdź do galerii » Wybite szyby w autokarze piłkarzy Borussii. Pojazd po eksplozji trzech bomb prawie nie ucierpiał [FOTO] Krótko po odjeździe autokaru z piłkarzami Borussii spod hotelu w Dortmundzie, skąd mieli udać się na mecz z AS Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w pobliżu pojazdu doszło do trzech eksplozji. W pojeździe zostały wybite szyby. Szkło raniło w rękę obrońcę niemieckiego klubu, Marca Bartrę.

Zamachy terrorystyczne na sportowców:

1972 rok - na igrzyskach w Monachium zginęło 11 członków izraelskiej ekipy olimpijskiej. Zamachu dokonało terrorystyczne ugrupowanie Czarny Wrzesień, walczące o wyzwolenie Palestyny.

1996 - podczas piłkarskich mistrzostw Europy doszło do potężnej eksplozji w Manchesterze w przeddzień spotkania Rosja - Niemcy. Rannych zostało ok. 200 osób, ale nie było ofiar śmiertelnych, ponieważ na ok. 90 minut przed wybuchem policja została ostrzeżona i ewakuowała kilkadziesiąt tysięcy osób. Bombę podłożyła organizacja IRA, dążąca do odłączenia Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii.

1996 - dwie osoby zginęły, a 111 zostało rannych, w wyniku wybuchu bomby w parku olimpijskim w Atlancie, gdzie odbywały się letnie igrzyska. Eksplozja pozbawiła życia fankę sportu, a przybyły na miejsce turecki kamerzysta zmarł na atak serca. Bombę podłożył amerykański terrorysta Eric Rudolph.

2002 - kilka godzin przed rozpoczęciem meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Barceloną, a więc słynnym hiszpańskim El Clasico, doszło do wybuchu samochodu-pułapki pod stadionem Santiago Bernabeu. Rannych zostało 17 osób. Zamachu dokonała organizacja terrorystyczna ETA, walcząca o niepodległość Kraju Basków.

2009 - reprezentacja Sri Lanki w krykiecie została zaatakowana przez 12 uzbrojonych terrorystów w Pakistanie. Obrażenia odniosło sześciu zawodników, natomiast zginęło osiem innych osób, w tym sześciu policjantów.

2010 - w drodze na piłkarski Puchar Narodów Afryki w Angoli ostrzelany został autokar wiozący reprezentację Togo. Śmierć ponieśli asystent trenera, rzecznik prasowy oraz kierowca, osiem innych osób zostało rannych.

2013 - trzy osoby zginęły a 264 zostały ranne po wybuchach dwóch bomb w pobliżu mety 117. edycji maratonu w Bostonie.

2015 - w wyniku serii ataków terrorystycznych w Paryżu śmierć poniosło 130 osób. Jeden z zamachowców-samobójców chciał dostać się na Stade de France, gdzie akurat trwał towarzyski mecz piłkarzy gospodarzy z Niemcami, ale nie został wpuszczony. Do eksplozji doszło nieopodal obiektu, a wybuchy słychać było na trybunach. Obie reprezentacje spędziły noc na stadionie.

2015 - ostrzelano autokar wiozący piłkarzy Fenerbahce Stambuł ze stadionu na lotnisko po wygranym meczu wyjazdowym z Caykurem Rizespor. Kierowca został ranny.

2017 - trzy eksplozje uszkodziły autokar wiozący piłkarzy Borussii Dortmund z hotelu na klubowy stadion przed meczem ćwierćfinału Ligi Mistrzów z AS Monaco. Ranne zostały dwie osoby, w tym hiszpański obrońca BVB Marc Bartra.