56-letni Biegler, który do końca roku prowadzić będzie kobiecą kadrę Niemiec, przejmie drużynę z Lipska 1 stycznia 2018 roku. Kontrakt będzie go obowiązywał do 30 czerwca 2020.

Zawodnicy SC DHfK zajmują szóste miejsce w tabeli Bundesligi. Przez najbliższych kilka miesięcy Prokop będzie łączył funkcje szkoleniowca tego zespołu i mistrzów Europy.