Chcemy w ustawie o sporcie wprowadzić taki zapis, który osoby zdyskwalifikowane za doping na okres powyżej 24 miesięcy, pozbawiałby możliwości pobierania świadczenia olimpijskiego. By obecnie uzyskać tzw. emeryturę olimpijską muszą zostać spełnione m.in. dwa warunki - kryterium medalowe (przysługuje ona medalistom igrzysk) i wieku, czyli ukończenie 40 roku życia - przypomniał Bańka.

Minister sportu, który od początku swojej kadencji zapowiedział ostrą walkę z dopingiem, chce by osoby złapane na stosowaniu niedozwolonych środków i zawieszone na przynajmniej dwa lata, nie dostawały świadczenia.

Jeśli po nowelizacji ustawy o sporcie to kryterium zostanie przyjęte, to zgodnie z ustawą w przypadku takiej osoby, ustanie jeden z warunków przyznania świadczenia, więc będzie możliwość jego odebrania. Ważne jest, że aby tzw. emeryturę otrzymywać muszą być spełnione wszystkie warunki. Kiedy jeden z nich ustaje, to ustawa daje możliwość ministrowi podjęcia decyzji o odebraniu świadczenia olimpijskiego - zaznaczył Bańka.