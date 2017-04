Pływak na razie nie może startować w oficjalnych zawodach, bo jest zdyskwalifikowany do końca czerwca, ale rozpoczął treningi, bo chce wrócić do profesjonalnego pływania. Po igrzyskach myślał nawet o zakończeniu kariery, ale zmienił zdanie. Obecnie przygotowuje się pod okiem Dave'a Salo na uniwersytecie Southern California.

Przez sześć miesięcy nie dbałem o swoje ciało, prowadziłem normalne życie, więc mam trochę nadwagi. Nie martwię się za bardzo tymi kilogramami. Chciałem uciec od dyscypliny, treningów. Teraz wracam do tego, co lubię robić - powiedział Lochte portalowi "The Orange Country Register".