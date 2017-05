Decyzja zapadła na czwartkowym posiedzeniu zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Kandydaturę Katowic przedstawili tam minister Bańka i prezydent miasta Marcin Krupa.

Taka konferencja odbywa się co sześć lat. To jedno z najważniejszych wydarzeń definiujące politykę związaną z walką z dopingiem w wymiarze globalnym. Ponad 2 tys. osobistości przyjedzie do Katowic, by wyznaczać kierunki walki z dopingiem, który jest takim cichym zabójcą idei olimpijskiej – dodał Bańka podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami w Katowicach.