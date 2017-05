Z jakości złotego medalu nie jest zadowolona Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Co prawda mój medal z Rio nie leży w gablocie w pudełku, a np. często trafia do rąk dzieci podczas rozmaitych spotkań, ale widać, że jest źle wykonany. Niestety, schodzi z niego farba i jest już mocno wytarty. Wygląda to trochę tak, jak farba, która odpada ze ściany po zdjęciu obrazu - powiedziała wioślarka.

Podkreśliła jednak, że nie zamierza go zwracać organizatorom, choć "nie wygląda najpiękniej".

Jest to jednak medal, mój medal, który dostałam na podium i nikomu go nie oddam. Traktuję go jak coś jedynego, niewyobrażalnego. Może być porysowany, ale zawsze będzie należał do mnie. Ten londyński (brązowy) ma pięć lat i wygląda lepiej, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia - dodała.