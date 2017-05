Nibali po zaciętym finiszu na ulicach Bormio wyprzedził Hiszpana Mikela Landę (Sky), współtowarzysza akcji na zjeździe z ostatniej górskiej premii. Tuż za czołową dwójką na metę wpadł Kolumbijczyk Nairo Quintana (Movistar).

W czołówce znalazł się Czech Jan Hirt z polskiej grupy CCC Sprandi Polkowice, który przez cały 222-kilometrowy etap jechał w czołówce, a na mecie zameldował się na 11. pozycji, ze stratą półtorej minuty do Nibalego.

Na trasie jednego z najdłuższych etapów Giro kolarze mieli do pokonania aż trzy wymagające premie górskie, w tym najwyższy punkt tegorocznej imprezy - przełęcz Stelvio wznoszącą się na 2488 metrów nad poziomem morza. Jako pierwszy linię premii - nazwanej Cima Coppi od nazwiska legendarnego włoskiego kolarza - przekroczył Mikel Landa, najszybszy z kilkuosobowej czołówki, w której jechał także Hirt.

Dopiero podjazd na trzecią premię - leżący w Szwajcarii Umbrailpass - porwał całkowicie stawkę uczestników wyścigu, a najodważniejsi, w tym Landa i Nibali - wykorzystali także do ataku bardzo długi i niebezpieczny zjazd do mety.

Właśnie w tym decydującym momencie jadący w różowej koszulce lidera Dumoulin, który miał podczas etapu kłopoty żołądkowe, na początku podjazdu musiał się zatrzymać i zejść z trasy z powodu gwałtownej biegunki. Holender stracił dwie minuty do grupy, w której jechali najgroźniejsi rywale i pomimo rozpaczliwej pogoni nie był stanie dojść czołówki. Utrzymał co prawda pozycję lidera, ale ma już tylko 31 sekund przewagi na Quintaną i 1.12 nad Nibalim.

Bardzo trudny będzie również środowy, 17. etap z Tirano do Canazei (219 km). Na trasie znalazł się między innymi podjazd na Passo Tonale (1883 m npm), a zakończy go wspinaczka doliną Val di Fassa do mety w górskim kurorcie.

Wyniki 16. etapu (Rovett - Bormio, 222 km):

1. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 6:24.22

2. Mikel Landa (Hiszpania/Sky) ten sam czas

3. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) strata 12 s

4. Domenico Pozzovivo (Włochy/AG2R) 24

5. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) 32

6. Davide Formolo (Włochy/Cannondale) 1.26

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 1.35

8. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step Floors)

9. Adam Yates (W.Brytania/Orica-Scott)

10. Thibaut Pinot (Francja/FDJ)

11. Jan Hirt (Czechy/CCC Sprandi Polkowice) wszyscy ten sam czas

...

39. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 22.27

67. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 33.08

120. Maciej Paterski (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 47.22

126. Michał Gołaś (Polska/Sky) 47.22

155. Marcin Białobłocki (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 51.21

Klasyfikacja po 16 etapach:

1. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 70:14.48

2. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 31

3. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 1.12

4. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) 2.38

5. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) 2.40

6. Domenico Pozzovivo (Włcohy/AG2R) 3.05

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 3.49

8. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step Floors) 4.35

9. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNl-Jumbo) 6.20

10. Adam Yates (W.Brytania/Orica-Scott) 7.00

...

16. Jak Hirt (Czechy/CCC Sprandi Polkowice) 19.02

40. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 1:11.30

89. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 2:21.24

111. Maciej Paterski (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 2:46.28

144. Michał Gołaś (Polska/Sky) 3:08.04

167. Marcin Białobłocki (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 3:50.49