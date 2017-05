TVP będzie pokazywać spotkania towarzyskie i eliminacyjne reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, finałowe mecze PGNiG Pucharu Polski zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz rozgrywki PGNiG Superligi kobiet.

Umowa ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce wpisuje się w strategię Telewizji Polskiej. Chcemy transmitować mecze polskich drużyn narodowych, zarówno w największych imprezach, jak i w meczach eliminacyjnych oraz towarzyskich. To nasza misja, by pokazać ich rywalizację i wielkie sukcesy. Chcemy być obecni tam, gdzie polscy sportowcy z orzełkiem na piersi stają na podium i kiedy jest grany Mazurek Dąbrowskiego – powiedział prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

Prawa zakupione od ZPRP to uzupełnienie pakietu piłki ręcznej już obecnego na antenach TVP, która posiada licencje do transmisji mistrzostw Europy i świata kobiet i mężczyzn do końca 2018 roku. Te najważniejsze dla tej dyscypliny wydarzenia od blisko 10 lat są regularnie pokazywane w Telewizji Polskiej – w TVP2 i TVP Sport. W tym czasie mężczyźni wywalczyli dwa brązowe medale mistrzostw świata: w 2009 roku w Chorwacji i 2015 w Katarze oraz zajęli czwarte miejsce w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Z kolei kobiety dwukrotnie zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach świata – w 2013 roku w Serbii i w 2015 w Danii. Transmisje te miały wielokrotnie widownię liczoną w milionach widzów.

Dziękuję Telewizji Polskiej za tę decyzję. Piłka ręczna będzie teraz obecna na antenie TVP w niezwykle szerokim zakresie. To z całą pewnością przyczyni się do dalszej popularyzacji tej dyscypliny sportu w Polsce, na czym nam wszystkim – całej rodzinie piłki ręcznej – zależy szczególnie. Handball to sport niezwykle emocjonujący i waleczny, o czym wielokrotnie przekonaliśmy się oglądając mecze z udziałem reprezentacji Polski. Wierzę, że występy naszych drużyn w nadchodzących latach, zarówno na poziomie reprezentacyjnym jak i klubowym, dostarczą wszystkim widzom, wszystkim kibicom, niezapomnianych wrażeń i emocji – podkreślił prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki.

Na antenie TVP Sport w ostatnich dniach transmitowano istotne dla piłki ręcznej wydarzenia krajowe, m.in. decydujące mecze Superligi kobiet, a także finałowe spotkania o PGNiG Puchar Polski kobiet i mężczyzn.

W czerwcu TVP pokaże ostatnie pojedynki w eliminacjach mistrzostw Europy mężczyzn: 14.06. Serbia – Polska i 18.06. Polska – Rumunia oraz dwumecz Polska – Rosja w eliminacjach mistrzostw świata kobiet (9 i 15).