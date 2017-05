W kadrze pojawiło się wiele nowych nazwisk, a z zawodników grających zagranicą tylko Kamil Syprzak z Barcelony. Zabrakło za to m.in. takich graczy, jak: Michał Jurecki, Karol Bielecki, Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurkiewicz, Mateusz Jachlewski.

Kadrowicze będą trenować na zgrupowaniu w Cetniewie w dniach 1-7 czerwca, po czym udadzą się do Norwegii. W turnieju w Elverum, oprócz gospodarzy, zagrają też mocne ekipy Szwecji oraz Islandii.

Mecz przedostatniej kolejki grupy 2. eliminacji ME z Serbią w Niszu odbędzie się 14 czerwca. Po nim drużyna przeniesie się do Gdańska, gdzie w Ergo Arenie 18 czerwca podejmie Rumunię kończąc rywalizację. Biało-czerwoni nie mają już praktycznie szans na awans do turnieju finałowego, który w styczniu 2018 roku organizuje Chorwacja.

Powołania otrzymali:

bramkarze: Adam Malcher (KPR Gwardia Opole S.A.), Adam Morawski (SPR Wisła Płock), Mateusz Kornecki (Górnik Zabrze)

w polu: Ignacy Bąk, Antoni Łangowski (obaj KPR Gwardia Opole), Paweł Genda, Michał Potoczny, Marek Szpera (wszyscy MMTS Kwidzyn), Michał Daszek (SPR Wisła Płock), Przemysław Krajewski, Rafał Przybylski (obaj KS Piłki Ręcznej Azoty-Puławy), Marek Daćko (Górnik Zabrze), Jan Czuwara, Arkadiusz Moryto (obaj MKS Zagłębie Lubin), Adrian Kondratiuk, Łukasz Rogulski (obaj Wybrzeże Gdańsk), Piotr Chrapkowski (Vive Handball Kielce), Szymon Sićko (KS SPR Chrobry Głogów), Kamil Syprzak (FC Barcelona, Hiszpania)