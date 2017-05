Woods, triumfator 14 turniejów wielkoszlemowych, został zatrzymany ok. 3 nad ranem miejscowego czasu nieopodal swojego domu na Jupiter Island.

41-letni golfista w kwietniu przeszedł czwartą operację kręgosłupa i jest w trakcie rehabilitacji. Mimo wszystko zapowiadał powrót do rywalizacji.

To nie pierwsza "wpadka" Woodsa. W 2009 roku był on bohaterem skandalu obyczajowego. Na jaw wyszły wtedy jego liczne zdrady, co mocno nadszarpnęło jego wizerunek.

Amerykanin to jeden z najlepszych golfistów w historii.