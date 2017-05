Miał wówczas niespełna osiem lat. Treningi rozpoczął jako trzylatek.

Najstarsza uczestniczka zawodów w Duesseldorfie Chinka reprezentująca Luksemburg Ni Xialian (dwukrotna mistrzyni świata w 1983 r. w reprezentacji Chin) mogłaby być... babcią Ałłanazarowa, gdyż ma 53 lata.

Ojciec najmłodszego zawodnika Agamarut, który jest prezesem turkmeńskiej federacji tenisa stołowego, zdradził, że syn sam wziął rakietkę do ręki.

Nie zachęcałem go. Sam przyszedł na trening. Kocha to co robi i jest pełen entuzjazmu. Trenuje sześć dni w tygodniu ze swoim szkoleniowcem - powiedział biznesmen Agamarit Ałłanazarow, dodając, że także drugi syn uprawia tę dyscyplinę.

W kwalifikacjach gry podwójnej dziewięciolatek, występujący z Didarem Szajmanowem, uległ deblowi z Filipin 0:3.