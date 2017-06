Powodem sprawy osobiste, obrotowy rozmawiał z trenerem Przybeckim - napisał Korczak-Mleczko.

Kadra będzie się w ośrodku "Cetniewo" przygotowywać do turnieju towarzyskiego w norweskim Elverum oraz spotkań z Serbią i Rumunią kończących zmagania w eliminacjach mistrzostw Europy.

Zgrupowanie odbędzie się w dniach 1-7 czerwca.

Mecz przedostatniej kolejki grupy 2. eliminacji ME z Serbią w Niszu odbędzie się 14 czerwca. Po nim drużyna przeniesie się do Gdańska, gdzie w Ergo Arenie 18 czerwca podejmie Rumunię kończąc rywalizację. Biało-czerwoni nie mają już praktycznie szans na awans do turnieju finałowego, który w styczniu 2018 roku organizuje Chorwacja.