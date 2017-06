"Ciężko zapracowałam na zwycięstwo, ale tym większa moja satysfakcja" – powiedziała triumfatorka imprezy Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska Race. Zawody w kategorii HC (jedne z 12 w Europie i 18 na świecie) odbyły się w Parku Paulinum.

Początek nie był obiecujący dla dwukrotnej srebrnej medalistki olimpijskiej. "Nogi mnie nie niosły i pozostałam nieco z tyłu. Jednak od drugiego okrążenia było już coraz lepiej. Na 400 metrów przed metą postanowiłam zaatakować i na finiszu pokonałam moją koleżankę z drużyny Jolandę Neff" – opowiedziała.

Ostatecznie Włoszczowska wyprzedziła liderkę rankingu UCI o sześć sekund. Trzecie miejsce zajęła Holenderka Anne Tauber.

"Tym razem to ja wykazałam się lepszą wytrzymałością i końcówką, ale Jolanda to bardzo groźna rywalka, która nie odpuści do końca sezonu" – zaznaczyła Włoszczowska.

Wyniki Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska Race 2017: elita kobiet 1. Maja Włoszczowska (Polska) 1:22.27 2. Jolanda Neff (Szwajcaria) 6 s 3. Anne Tauber (Holandia) 55 4. Marlena Droździok (Polska) 2.28 5. Githa Michiels (Belgia) 3.31 6. Aleksandra Podgórska (Polska) 4.30 zawodniczki do lat 23 1. Tauber 1:23.22 2. Droździok 1.33 3. Kristina Ilina (Rosja) 4.20 elita mężczyzn 1. Bartłomiej Wawak (Polska) 1:22.43 2. Hans Becking (Holandia) 29 s 3. Anton Sincow (Rosja) 1.11 4. Jan Skarnitzl (Czechy) 1.53 5. Ruben Scheire (Belgia) 1.58 6. Marek Konwa (Polska) 2.04 młodzieżowcy 1. Matej Prudek (Czechy) 1:12.17 2. Jakub Zamroźniak (Polska) 1 s 3. Simon Schneller (Niemcy) 2.23