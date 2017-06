26-letni Nowozelandczyk Peter Burling został najmłodszym sternikiem, który zdobył Puchar Ameryki. Wśród zwycięskiej załogi był m.in. brązowy medalista olimpijski z Londynu w kolarstwie torowym Simon van Velthooven.

"Jesteśmy najlepsi na świecie" - wykrzyczał po minięciu mety Burling.

Z kolei załoga Oracle Team USA ze sternikiem Jimmy Spithillem na czele biła brawo zwycięzcom.

W 9. wyścigu to jednak załoga Oracle Team USA lepiej wystartowała, bo objęła prowadzenie. Jednak już na pierwszym zwrocie to Nowozelandczycy wyszli na prowadzenie i stopniowo zwiększali przewagę. Tym samym trofeum wróciło do Auckland po 14 latach.

Regaty o Puchar Ameryki (ang. America's Cup) rozgrywane są od 1851 roku. Ich historię zapoczątkowało zwycięstwo amerykańskiego jachtu America podczas regat wokół angielskiej wyspy Wight rozegranych 22 sierpnia. Jedyną nagrodą jest przechodni puchar – ważący około 3 kg srebrny dzbanek ufundowany przez Royal Yacht Squadron w 1851 roku, który kosztował wówczas 100 gwinei.

Pierwsze regaty, w których próbowano odebrać ten puchar miały miejsce w 1870 roku. Trofeum zwane jest też Świętym Graalem lub żartobliwie Starym Dzbankiem (ang. Auld Mug).