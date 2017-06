Norweżki to obrończynie tytułu i jedne z najbardziej utytułowanych piłkarek ręcznych w historii. Wśród licznych trofeów mają w kolekcji dwa złote medale olimpijskie (2008, 2012), dwa srebrne (1988, 1992) i dwa brązowe (2000, 2016). Z mistrzostw świata przywiozły po trzy krążki w każdym kolorze, te najcenniejsze w 1999, 2011 i ten ostatni przed dwoma laty z Danii, gdzie Polki po raz drugi z rzędu zajęły czwarte miejsce. Skandynawki poza tym siedmiokrotnie stawały na najwyższym stopniu podium Czempionatu Starego Kontynentu, w tym po raz ostatni przed rokiem w Szwecji, trzykrotnie były drugie i raz trzecie.

Kolejny skandynawski rywal podopiecznych trenera Leszka Krowickiego w grupie B Szwecja ma o wiele skromniejsze osiągnięcia. Srebrny w 2010 i brązowy medal w 2014 mistrzostw Europy. W zeszłym roku, grając u siebie, zajęły ósme miejsce (Polki były 15.).

Czeszki jeszcze niczego wielkiego w piłce ręcznej nie osiągnęły. W eliminacyjnej fazie play off okazały się lepsze w dwumeczu od jeszcze niżej notowanych Turczynek.

Selekcjonerem ekipy węgierskiej jest od zeszłego roku poprzednik Krowickiego w reprezentacji Polski, którą dwukrotnie doprowadził do półfinałów MŚ, duński szkoleniowiec Kim Rasmussen. Madziarki ostatni większy sukces na arenie międzynarodowej odniosły w 2012 roku, gdy stanęły na najniższym stopniu podium ME. Siedem lat wcześniej tę samą pozycję zajęły w MŚ. W 2000 roku na igrzyskach olimpijskich w Sydney sięgnęły po srebro. W eliminacjach do MŚ 2017 okazały się lepsze od Słowacji.

Argentynki zakwalifikowały się do turnieju w Niemczech dzięki drugiemu miejscu w mistrzostwach Ameryki (Pan American Championship), których były organizatorem. W finale wysoko przegrały z Brazylią 20:38.

Polki zagrają w MŚ 2017 dzięki "dzikiej karcie" przyznanej im przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej (IHF). W kwalifikacjach przegrały rywalizację z mistrzyniami olimpijskimi z Rio de Janeiro - Rosjankami.

Z każdej z czterech grup po cztery najlepsze zespoły awansują do 1/8 finału, w którym przegrany odpada. Zwycięzca grupy B zagra z czwartą drużyną grupy A, drugi z B z trzecim z A itd. Podobnie z drużynami w grupach C i D.

W grupie A, która grać będzie w Trewirze, znalazły się: Francja, Rumunia, Hiszpania, Słowenia, Angola i Paragwaj.

Finał zaplanowano na 17 grudnia w Hamburgu.

Wyniki losowania:

Grupa A (Trewir): Francja, Rumunia, Hiszpania, Słowenia, Angola, Paragwaj

Grupa B (Bietigheim-Bissingen): Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Argentyna, Polska

Grupa C (Oldenburg): Dania, Rosja, Brazylia, Czarnogóra, Japonia, Tunezja

Grupa D (Lipsk): Holandia, Niemcy, Serbia, Korea Płd., Chiny, Kamerun