W zestawieniu "Forbesa" United sklasyfikowany jest na trzecim miejscu, ponieważ uwzględniono także kluby rywalizujące w ligach futbolu amerykańskiego (NFL), baseballu (MLB), koszykówki (NBA), hokeja na lodzie (NHL), a także teamy Formuły 1 i Nascar.

Na pierwszym miejscu, tak jak przed rokiem, są rywalizujący w futbolu amerykańskim Dallas Cowboys - 4,2 miliarda dolarów. Za nimi sklasyfikowani są New York Yankees, występujący w MLB - 3,7. Trzy kolejne lokaty zajmują kluby piłkarskie - United - 3,69, Barcelona - 3,64 i Real Madryt - 3,58.

W "50" opublikowanej przez "Forbesa" znalazły się także cztery inne zespoły piłkarskie: Bayern Monachium - 15. miejsce, 2,71 mld dolarów; Manchester City - 35., 2,08; Arsenal Londyn - 43., 1,93; oraz Chelsea Londyn - 46., 1,85.

Najbardziej wartościowe kluby sportowe według "Forbesa":

klub dyscyplina wartość

1. Dallas Cowboys futbol amerykański 4,20 miliarda dolarów

2. New York Yankees baseball 3,70

3. Manchester United piłka nożna 3,69

4. Barcelona piłka nożna 3,64

5. Real Madryt piłka nożna 3,58

6. New England Patriots futbol amerykański 3,40

7. New York Knicks koszykówka 3,30

8. New York Giants futbol amerykański 3,10

9. San Francisco 49ers futbol amerykański 3,00

. Los Angeles Lakers koszykówka 3,00

...

15. Bayern Monachium piłka nożna 2,71

35. Manchester City piłka nożna 2,08

43. Arsenal Londyn piłka nożna 1,93

46. Chelsea Londyn piłka nożna 1,85