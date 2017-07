W klasyfikacji generalnej Froome wyprzedził o 54 sekundy Kolumbijczyka Rigoberto Urana (Cannondale) oraz o 2.20 Francuza Romaina Bardeta (AG2R). Czwarte miejsce, ze stratą jednej sekundy do Bardeta, zajął kolejny zawodnik grupy Sky Hiszpan Mikel Landa.

W punktowej zwyciężył Australijczyk Michael Matthews, w górskiej Francuz Warren Barguil (obaj Sunweb), a w młodzieżowej Brytyjczyk Simon Yates (Orica), brat bliźniak Adama, który białą koszulkę zwycięzcy tej klasyfikacji zakładał przed rokiem w Paryżu. Drużynowo triumfowała brytyjska ekipa Sky.

Ostatni etap, z Montgeron do Paryża (103 km), wygrał w niedzielę po finiszu na Polach Elizejskich Holender Dylan Groenewegen (LottoNl-Jumbo), wyprzedzając Niemca Andre Greipela (Lotto Soudal) i Norwega Edvalda Boassona Hagena (Dimension Data).

Odcinek był tradycyjnie "etapem przyjaźni". Kolarze Sky świętowali zwycięstwo, popijając piwo bezalkoholowe, Froome oblewał ich szampanem, stuknął się kieliszkiem z kamerzystą i nie stresował się nawet ostatnim defektem. W peletonie panowała wesoła atmosfera, do tego stopnia, że zawodnik ekipy AG2R Francuz Cyril Gautier wykorzystał okazję, aby na oczach całego świata... poprosić o rękę swoją narzeczoną, pokazując do kamery list z oświadczynami. Towarzyszący mu kolarze krzyczeli "Dis - oui, dis - oui" (Powiedz - tak).

Froome triumfował poprzednio w Tour de France w 2013, 2015 i 2016 roku, a w 2012 zajął drugie miejsce. Urodzony w stolicy Kenii Nairobi 32-letni zawodnik zbliża się do rekordu pięciu zwycięstw, należącego do Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy'ego Merckxa oraz Hiszpana Miguela Induraina.

W tegorocznej edycji dominacja Froome'a nie była jednak tak wyraźna jak w poprzednich latach. Żółtą koszulkę lidera zdobył na piątym etapie w La Planche des Belles Filles w Wogezach, odbierając ją rodakowi i koledze z drużyny Geraintowi Thomasowi. Na 12. odcinku oddał prowadzenie skutecznie atakującemu w Peyragudes Włochowi Fabio Aru, ale dwa dni później w Rodez ponownie założył trykot lidera i już się z nim nie rozstał, choć jego przewaga nad rywalami była niewielka. Dopiero na przedostatnim etapie, którym była jazda indywidualna na czas w Marsylii, Brytyjczyk przypieczętował zwycięstwo. W 104. edycji Wielkiej Pętli nie wygrał ani jednego etapu.

Polscy kibice zapamiętają ogromny i niespodziewany sukces Macieja Bodnara i Michała Kwiatkowskiego na Stade Velodrome w Marsylii, gdzie wyznaczono start i metę czasówki. Po raz pierwszy w historii Polacy zajęli na etapie dwa pierwsze miejsca. Bodnar wyprzedził "Kwiatka" tylko o jedną sekundę oraz o sześć Froome'a.

32-letni Bodnar mógł zostać bohaterem już wcześniej. Na 11. etapie do Pau uciekał przez ponad 200 km, a peleton doścignął go 250 metrów przed metą. Nic dziwnego, że zwycięstwo w Marsylii wywołało euforię w niemieckiej grupie Bora-Hansgrohe, pozbawionej przez większą część wyścigu swoich dwóch liderów - Słowaka Petera Sagana, wykluczonego za spowodowanie upadku Brytyjczyka Marka Cavendisha na finiszu czwartego odcinka w Vittel, oraz Rafała Majki, poobijanego na dziewiątym etapie do Chambery.

Przed Bodnarem trzy etapy w Tour de France wygrał Majka (2014, 2015), a jeden - Zenon Jaskuła (1993).

Wkład Kwiatkowskiego w sukces Froome'a doceniła francuska agencja prasowa AFP, wymieniając torunianina w gronie "dziesięciu ludzi Tour de France 2017". Polak był "kluczowym zawodnikiem grupy Sky, pozbawionej Gerainta Thomasa (po tej samej kraksie na etapie do Chambery, w której ucierpiał Majka - PAP) od pierwszego górskiego etapu. Do dyspozycji Froome'a w każdym terenie - płaskim i w górach - mistrz świata z 2014 roku zamienił się we wspaniałego pomocnika (super-équipier)" - napisała AFP.

Wyniki 21. etapu, Montgeron - Paryż (103 km): 1. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL-Jumbo) - 2:25.39 2. Andre Greipel (Niemcy/Lotto Soudal) 3. Edvald Boasson Hagen (Norwegia/Dimension Data) 4. Nacer Bouhanni (Francja/Cofidis) 5. Alexander Kristoff (Norwegia/Katiusza) 6. Borut Bozic (Słowenia/Bahrain) 7. Davide Cimolai (Włochy/FDJ) 8. Pierre-Luc Perichon (Francja/Fortuneo) 9. Ruediger Selig (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 10. Daniele Bennati (Włochy/Movistar) ... 66. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 81. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas 147. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.00 Klasyfikacja końcowa: 1. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) - 86:20.55 2. Rigoberto Uran (Kolumbia/Cannondale) 54 s 3. Romain Bardet (Francja/AG2R) 2.20 4. Mikel Landa (Hiszpania/Sky) 2.21 5. Fabio Aru (Włochy/Astana) 3.05 6. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step) 4.42 7. Simon Yates (Wielka Brytania/Orica) 6.14 8. Louis Meintjes (RPA/Team Emirates) 8.20 9. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) 8.49 10. Warren Barguil (Francja/Team Sunweb) 9.25 11. Damiano Caruso (Włochy/BMC) 14.48 12. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 15.28 13. Alexis Vuillermoz (Francja/AG2R) 24.38 14. Mikel Nieve (Hiszpania/Sky) 25.28 15. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 33.21 16. Brice Feillu (Francja/Fortuneo) 36.46 17. Bauke Mollema (Holandia/Trek) 37.43 18. Carlos Betancur (Kolumbia/Movistar) 37.47 19. Serge Pauwels (Belgia/Dimension Data) 39.36 20. Tiesj Benoot (Belgia/Lotto Soudal) 42.04 21. Tony Gallopin (Francja/Lotto Soudal) 42.39 22. Jan Bakelants (Belgia/AG2R) 50.04 23. Guillaume Martin (Francja/Wanty) 53.52 24. Roman Kreuziger (Czechy/Orica) 59.58 25. Sylvain Chavanel (Francja/Direct Energie) 1:04.22 26. Romain Hardy (Francja/Fortuneo) 1:12.51 27. Daniel Navarro (Hiszpania/Cofidis) 1:15.26 28. Sergio Henao (Kolumbia/Sky) 1:16.32 29. Pierre Latour (Francja/AG2R) 1:18.45 30. Mathias Frank (Szwajcaria/AG2R) 1:21.16 ... 57. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2:17.48 80. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:53.42 116. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 3:26.58