Niedzielny mecz Japonia - Polska w ramach Japan Cup 2017 został odwołany z powodu nadciągającego nad prowincję Kumamoto tajfunu +Noru+. Dla bezpieczeństwa reprezentantki Polski muszą pozostać w hotelu - napisał w komunikacie Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

W dotychczasowych meczach Polki wygrały z Angolą 30:28, a wcześniej uległy drugiej reprezentacji Japonii 21:22. W weekend 12-13 sierpnia w Oicie polskie szczypiornistki znów zmierzą się z mistrzem Afryki i wicemistrzem Azji.

Krowicki zabrał do Japonii jedynie piłkarki z klubów superligi. Biało-czerwone przygotowują się do eliminacji mistrzostw Europy 2018 oraz do grudniowych mistrzostw świata w Niemczech.

W el. ME Polki zagrają 27 września w Lubinie z Włoszkami, a 1 października w Powaskiej Bystrzycy ze Słowaczkami. Stawkę uzupełnia Czarnogóra. Awans do francuskiego czempionatu wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jeden zespół z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Grupowymi przeciwnikami Polski w MŚ 2017 w grudniu w Niemczech są: Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry i Argentyna. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w Bietigheim-Bissingen.