Już jako czołowi w kraju zawodnicy spotykali się obaj w sekcji Legii Warszawa, walcząc m.in. o drużynowe mistrzostwo Polski, a także w reprezentacji. W 1956 roku w Wyścigu Pokoju, w którym Królak odniósł historyczne pierwsze polskie zwycięstwo, Więckowski był debiutantem. Jak go wspomina?

W trakcie niedzielnego, ósmego Memoriału Stanisława Królaka kolarze rywalizowali w historycznym centrum stolicy na trzykilometrowej rundzie, którą pokonywali 15 razy. Start i meta znajdowały się na Krakowskim Przedmieściu, a specjalną strefę kibica utworzono na najbardziej widowiskowym fragmencie trasy - podjeździe po przedwojennym bruku ulicy Bednarskiej.

Bardzo dobrze organizuje tę imprezę Grzegorz Wajs . To niełatwe zadanie, bo trzeba dostać wszystkie zgody. Udaje mu się to już któryś raz. Widać duże zainteresowanie publiczności. Ja ze szczególnym sentymentem obserwuję "górską" rywalizację na Bednarskiej. Na tych kamieniach w latach 50. trenowaliśmy siłę. Przejeżdżało się najpierw 100 km po płaskim terenie, a potem trzeba było tutaj przejechać pięć, sześć okrążeń, żeby przyzwyczajać mięśnie do ekstremalnego wysiłku - przypomniał były szef wyszkolenia PZKol, wychowawca wielu znanych kolarzy.

Zwycięzca tegorocznego wyścigu 33-letni Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice) tradycyjnie otrzymał w nagrodę "Pompkę Królaka", przypominającą legendę z lat startów zmarłego w 2009 roku kolarza. Według tego przekazu idol Polaków miał użyć tego sprzętu w trakcie scysji na trasie, by przywołać do porządku jednego z kolarzy Związku Radzieckiego. Więckowski z całym przekonaniem zaprzecza, jakoby taki fakt miał miejsce.

Co do "pompki Królaka" - to była bajka. Nigdy zawodnik nie podniósłby ręki na drugiego zawodnika. Może zdarzyło się jakieś dotknięcie przy zachwianiu w trakcie walki na trasie, ale żadnej bójki nie było. Musiałem nawet wyjaśniać tę sprawę w... episkopacie. Kiedyś zapytał mnie o to prymas Józef Glemp. "Nie, to nie była prawda" - odpowiedziałem. Ludziom pasowały jednak takie polityczne legendy - zakończył.