42-letni Dudek, brat Jerzego, byłego bramkarza reprezentacji Polski i m.in. Realu Madryt, asystował wcześniej Rumakowi w Śląsku Wrocław, był też drugim trenerem Piasta Gliwice i Odry Wodzisław.

Był piłkarzem m.in. Legii Warszawa. W Zagłębiu zastąpił Dariusza Banasika, zwolnionego po piątkowej, wyjazdowej porażce z Miedzią Legnica 1:4.

Podpisał umowę obowiązująca do końca sezonu. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje w środę, kiedy sosnowiczanie podejmą Puszczę Niepołomice. To spotkanie kibice obejrzą płacąc symboliczną złotówkę, co ma im zrekompensować słaby star zespołu w sezonie. Zagłębie w czterech meczach wygrało raz, doznało trzech porażek i zajmuje 14. miejsce w tabeli.