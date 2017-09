Kolega Michała Kwiatkowskiego z ekipy Sky wykazał się dużym dystansem do samego siebie. Na zdjęciu widać uśmiechniętą postać z potężną muskulaturą, ale i rany z prawej strony na biodrze i kolanie. To ślady po wypadku podczas niedawnej Vuelty.

Czuję się trochę śmiesznie przed lustrem: chudy w górnej części ciała i z potężnymi udami - skomentował Froome. Wspomniał, że nie może się doczekać zakończenia kariery, bo wtedy będzie mógł pójść na siłownię i popracować nad bicepsami i ramionami, aby "przywrócić równowagę".

Podczas testów fizjologicznych w 2015 roku poziom mojej tkanki tłuszczowej wynosił 9,8 proc. Byłem trochę zaskoczony, że nie jest niższy, z pewnością mógłbym go zmniejszyć, ale to byłoby ryzykowne. Jak to by wpłynęło na mój układ immunologiczny? - powiedział Brytyjczyk dziennikowi "The Times".