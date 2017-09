Dofinansujemy szereg różnego rodzaju obiektów sportowych, w zależności także od strategii i zapotrzebowania samorządów, ale też wszystkich podmiotów osobowości prawnej, stowarzyszeń, fundacji. W tym mamy też duży, dwuletni projekt ukierunkowany na małą infrastrukturę sportową. Katalog beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, będzie stosunkowo szeroki - powiedział w Polskim Radiu szef resortu.

Bańka wspomniał także o specjalnym programie szkolnym, który jest dedykowany budowie lub modernizacji obiektów przyszkolnych.

Tylko w tym roku wydaliśmy ok. 245 mln, powstanie lub zostanie zmodernizowanych ok. 300 obiektów. Bardzo mocno w to inwestujemy - zaznaczył.

To wszystko jest możliwe, dzięki historycznemu budżetowi ministerstwa. Wyniesie on ok. 1,1 mld zł - przyznał.

Bańka podkreślał, że wśród obiektów dofinansowanych znajdą się boiska, obiekty lekkoatletyczne, baseny i hale, a inwestycje będą realizowane w zależności od strategii i zapotrzebowania samorządów.

Minister odniósł się także do ostatnich informacji o wsparciu Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Budowany w Książenicach obiekt otrzyma w latach 2017-18 wsparcie finansowe w kwocie 11 mln zł.

W kolejce są obiekty ukierunkowane na szkolenie dzieci i młodzieży Jagiellonii Białystok i Cracovii. Także w Szczecinie jest planowane zbudowanie dużej akademii. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Wszystkie te projekty będą brane pod uwagę przy kolejnych transzach dofinansowania. Absolutnie nie zamykamy się na żadne kluby, a Akademia Legii Warszawa była pierwszym takim projektem. Zresztą Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli dostało także bardzo duże dofinansowanie na budowę podobnego przedsięwzięcia - zaznaczył.

Nie widzi on też problemu w tym, że z tych obiektów korzystają prywatne kluby.

My dofinansujemy samorządy, budujemy hale sportowe, a w nich grają prywatne kluby. Budujemy obiekty, boiska, z których też korzystają. To są przecież też obiekty, które mają służyć sportowi wyczynowemu. Wszystkie podmioty mają możliwość, zgodnie z przepisami prawa, aplikować do ministerstwa o dofinansowanie. Jesteśmy otwarci. Byleby te obiekty nie służyły wyłącznie wąskiej grupie sportowców, ale dzieciom i młodzieży - zaznaczył Bańka.

Minister wraz z premier Beatą Szydło ogłoszą w czwartek nowy, dwuletni program ukierunkowany na małą infrastrukturę sportową.