Na początek biało-czerwoni zmierzą się 26 października w Broendby z aktualnym mistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim - Francją, dwa dni później w Aarhus z ekipą gospodarzy, czyli złotymi medalistami igrzysk w Rio de Janeiro i na zakończenie 29 października w Herning z Norwegią, która na ostatnich MŚ sięgnęła po srebro.

Kadra zgrupowanie w Gdańsku rozpocznie 19 października.

Wśród powołanych znalazł się także debiutant - rozgrywający Wybrzeża Gdańsk Mateusz Wróbel. Powrócili również dwaj zawodnicy NMC Górnika Zabrze bramkarz Mateusz Kornecki i obrotowy Marek Daćko, uznany za najlepszego gracza ekstraklasy w poprzednim sezonie. Na początku września obu zawieszono karę zakazu występów w drużynie narodowej, którą nałożono za to, że nie pojawili się na sierpniowym zgrupowaniu.

W dniach 12-14 stycznia w Portugalii odbędzie się turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata 2019, w którym oprócz Polaków i gospodarzy zagrają ekipy Cypru i Kosowa. Tylko zwycięzca awansuje do rundy play off.

Bramkarze: Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze), Adam Malcher (KPR Gwardia Opole), Piotr Wyszomirski (TBV Lemgo, Niemcy)

rozgrywający: Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg, Niemcy), Tomasz Gębala (Orlen Wisła Płock), Antoni Łangowski (KPR Gwardia Opole), Paweł Paczkowski (HC Motor Zaporoże, Ukraina), Michał Potoczny (MMTS Kwidzyn), Rafał Przybylski (Fenix Toulouse HB, Francja), Marek Szpera (MMTS Kwidzyn), Michał Szyba (Kadetten Schaffhausen, Szwajcaria), Mateusz Wróbel (Wybrzeże Gdańsk)

obrotowi: Marek Daćko (NCM Górnik Zabrze), Maciej Gębala (Orlen Wisła Płock), Kamil Syprzak (FC Barcelona Lassa, Hiszpania), Patryk Walczak (Massy Essone HB, Francja)

skrzydłowi: Jan Czuwara (Zagłębie Lubin), Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock), Arkadiusz Moryto (Zagłębie Lubin).