W tej chwili wszystko zależy od organizatora. Najczęściej odgrywane są dwie zwrotki hymnu. Czasem zdarza się, że tylko jedna, choć coraz częściej- zwłaszcza na piłkarskich meczach - grane są nawet i trzy zwrotki.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce uporządkować tę kwestię. - Myślę, że w przyszłym roku będzie przedstawiona jakaś propozycja ustawowa w tej sprawie - mówił w czwartek rano w Radiu ZET Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Polityk PiS zapowiedział również, że może pojawić się zalecenie, by śpiewać 3 zwrotki hymnu. - Warto. Polski hymn nie jest długi i ograniczenie go tylko do 1 zwrotki jest przesadą – uważa Sellin.

Dla przypomnienia tekst trzeciej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego:

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.