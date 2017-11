Głównym założeniem Otylia Swim Tour jest promocja polskiego pływania, ale i "mistrza życia", czyli nastawienia, że istotne jest nie tylko osiąganie sukcesów w sporcie, ale również uczenie konsekwencji czy wyznaczania sobie celów. Dalekosiężne założenia są takie, że w przyszłości z tego programu wyłonią się mistrzowie sportu, jak nie za cztery czy osiem, to na pewno dwanaście lat. Takie po prostu roczniki biorą udział w moich lekcjach. Obserwujemy te dzieciaki, one potem przyjeżdżają na zawody i staramy się monitorować ich postępy - wskazała zdobywczyni trzech medali olimpijskich w pływaniu.

Finał tegorocznego cyklu Otylia Swim Tour odbył się na obiektach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W zajęciach wzięło udział ok. 100 młodych adeptów pływania. W programie - oprócz lekcji w wodzie - były również zajęcia z psychologiem sportu i dietetykiem. Jędrzejczak ze swoim programem odwiedziła w 2017 roku sześć miast, a w zajęciach wzięło udział niemal 900 dzieci i ponad 1300 rodziców. Pierwsza edycja programu odbyła się w 2015 roku.

Podczas moich warsztatów zaobserwowaliśmy sporo ładnie układających się na wodzie dzieci, które mają moim zdaniem talent. Staramy się z nimi mieć kontakt. Oczywiście, obserwowalna jest zmiana pokoleniowa i większe zainteresowanie młodych ludzi komputerami czy telefonami komórkowymi, ale nie jest tak, że one nie chcą uprawiać sportu. Staramy się pokazywać wszystkim uczestnikom zajęć, że te światy można połączyć. Nie można im zakazać korzystania z komputerów czy komórek, bo przyniesie to odwrotny od zamierzonego efekt. Muszą zauważyć, że sport daje im wiele plusów - od ładnej sylwetki po lepsze zdrowie, bo za aktywnością powinno iść również odpowiednie żywienie - dodała Jędrzejczak.

Zdaniem wielokrotnej medalistki mistrzostw świata i Europy pływanie jest, obok biegania, najbardziej naturalną formą ruchu.

Można zacząć pływać od czwartego miesiąca życia i kontynuować to nawet do setnego roku życia. Podczas tego wysiłku pracują wszystkie grupy mięśniowe równocześnie, więc nie ma przeciążeń jakiejś grupy mięśni. Pływanie jest zdrowe i stanowi świetne przygotowanie do późniejszego uprawiania innych dyscyplin - siatkówki, koszykówki czy wioślarstwa. Wielu dzisiejszych mistrzów sportu rozpoczynało swoją przygodę z aktywnością fizyczną właśnie od pływania. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest nabieranie szacunku do żywiołu, z którym mamy szczególnie styczność latem - podsumowała była pływaczka.