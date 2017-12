Pewnym zaskoczeniem jest brak wśród powołanych Michała Szyby, gracza szwajcarskiego Kadetten Schaffhausen. Na zgrupowaniu w Gdańsku, które rozpocznie się 15 grudnia, pojawi się za to kilku nowych zawodników, m.in. Wiktor Kawka i Stanisław Makowiejew czy bramkarz Marcin Schodowski. Tam trenować będą do świąt Bożego Narodzenia i po trzech dniach wolnego spotkają się ponowie.

W Ergo Arenie wystąpią w turnieju z udziałem Białorusi, Japonii i Bahrajnu (26.12.-30.12.). 2 stycznia cała ekipa przeniesie się do Pruszkowa na trzydniową konsultację.

W dniach 4-9 stycznia biało-czerwoni przebywać będą w hiszpańskim Vigo, gdzie w kolejnym turnieju towarzyskim zmierzą się z Argentyną, Hiszpanią i ponownie Białorusią. 9 stycznia przeprowadzą się do portugalskiego Povoa de Varzim, gdzie w dniach 12-14 stycznia odbędą się mecze grupy 4. pierwszej fazy kwalifikacji do mistrzostw świata 2019. Oprócz gospodarzy rywalami będą Kosowo i Cypr. Awans do kolejnej rundy uzyska tylko jeden zespół.

Skład szerokiej kadry narodowej:

bramkarze - Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze), Adam Malcher (Gwardia Opole), Marcin Schodowski (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski), Piotr Wyszomirski (TBV Lemgo)

rozgrywający - Tomasz Gębala (Orlen Wisła Płock), Paweł Genda (MMTS Kwidzyn), Michał Potoczny (MMTS Kwidzyn), Marek Szpera (MMTS Kwidzyn), Ignacy Bąk (NMC Górnik Zabrze), Adrian Kondratiuk (Wybrzeże Gdańsk), Mateusz Wróbel (Wybrzeże Gdańsk), Antoni Łangowski (KPR Gwardia Opole), Wiktor Kawka (SPR Stal Mielec), Stanisław Makowiejew (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg), Paweł Paczkowski (Motor Zaporoże), Rafał Przybylski (Fenix Toulouse)

skrzydłowi - Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock), Adrian Nogowski (MMTS Kwidzyn), Jan Czuwara (Zagłębie Lubin), Arkadiusz Moryto (Zagłębie Lubin)

obrotowi - Maciej Gębala (Orlen Wisła Płock), Marek Daćko (NMC Górnik Zabrze), Kamil Syprzak (Barcelona), Patryk Walczak (Massy Essonne HB)