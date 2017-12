Zdjęcia zostały wykradzione z prywatnego telefonu piłkarki i udostępnione na portalach społecznościowych. Były przesyłane dalej przez wiele osób.

Po wsparciu opinii publicznej i pomocy internautów udało się zidentyfikować pierwsze osoby, które to zrobiły. Wszyscy to mężczyźni. Piłkarka opublikowała w internecie ich dane i zdjęcia oraz skierowała sprawę do sądu, który pod koniec listopada w trybie natychmiastowym ukarał każdego z nich grzywną w wysokości 15 tysięcy koron (6,5 tys. złotych).

To nie koniec - zapowiedziała przed kilkoma dniami piłkarka i teraz wszyscy otrzymali list od jej adwokata z żądaniem zapłaty 150 tysięcy koron. Mecenas John Christian Elden podkreślił, że jeżeli nie zapłacą w okresie dwóch tygodni tej sumy, konsekwencje będą gigantyczne, a koszta sądowe będą się kumulować „jak kula śnieżna".

Każdy przypadek zostanie skierowany do sądu, a ten wymierzając wcześniej grzywny w pełni popiera żądania mojej klientki, która w ten sposób chce pokazać na przyszłość, czym grozi taka działalność - wyjaśnił na łamach dziennika „Dagbladet”.

Norweskie media skomentowały, że sprawa jest precedensowa, ponieważ suma odszkodowania, które żąda piłkarka wynosi ponad dwa miliony koron i może prawnie zmienić internet w Norwegii.

Doprowadzę tę sprawę do końca, a oni poczują, ile kosztuje bezprawne wchodzenie w życie prywatne innej osoby. To też dla mnie jest rodzaj meczu, który wygram. Na razie jest to tylko 15 osób, lecz było ich znacznie więcej i mój zespół pracuje nad wytropieniem i identyfikacją kolejnych. Oni już nigdy nic nie ukradną - zapowiedziała Mork.

Pod koniec listopada Mork była tak załamana, że zastanawiała się nad rezygnacją z MŚ rozgrywanych w Niemczech, podczas których Norwegia broni tytułu, lecz natychmiast uzyskała masowe poparcie od gwiazd norweskiego sportu.