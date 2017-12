Rozumiem, że te wieści były wielkim szokiem dla ludzi. Z pewnością nie złamałem w tym wypadku żadnych przepisów antydopingowych. Nie wziąłem więcej niż dopuszczalna dawka i jestem pewny, że ostatecznie prawda wyjdzie na jaw - podkreślił we wspomnianym wywiadzie Froome.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) poinformowała, że w próbce moczu, pobranej 7 września po 18. etapie Vuelty, stwierdzono u niego podwyższony poziom salbutamolu, leku na astmę rozszerzającego oskrzela. W komunikacie zaznaczono, że analiza próbki B potwierdziła wynik próbki A. 32-letni zawodnik grupy Sky miał w organizmie dwa razy wyższe stężenie wymienionej substancji (2000 nanogramów na mililitr) niż jest to dozwolone.

Mogę zrozumieć reakcję ludzi, biorąc pod uwagę zwłaszcza historię tego sportu. Ale to zupełnie inny przypadek. To nie jest pozytywny wynik testu - argumentował utytułowany kolarz.

Jak zapewnił, w pełni współpracuje ze światową federacją w celu wyjaśnienie sprawy.

Na tym etapie UCI poprosiło mnie o więcej informacji na temat stosowania przeze mnie salbutamolu, który jest bardzo popularnym lekiem używanym przy leczeniu astmy. Jestem szczęśliwy pomagając UCI wypełnić luki i podając wszystkie informacje tak, by spróbować dotrzeć do sedna tego, co się wydarzyło - zaznaczył.