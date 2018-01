Zimowa olimpiada w Korei Południowej odbędzie się w dniach 9-25 lutego. W programie znajdzie się 15 dyscyplin: biathlon, bobsleje, kombinacja norweska, curling, narciarstwo w stylu wolnym, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, short track, skeleton, saneczkarstwo i snowboard.

Medale zostaną rozdane w 102 konkurencjach. Oczy polskich kibiców będą zwrócone przede wszystkim na skoczków narciarskich, z podwójnym mistrzem olimpijskim z Soczi Kamilem Stochem na czele, choć największe nadzieje na sukces można wiązać z występem drużyny. Prawdopodobnie po raz ostatni w wielkiej imprezie wystąpi biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, która zamierza wystartować w sprincie i na dystansie 30 km techniką klasyczną. O powtórzenie sukcesu sprzed czterech lat trudno będzie panczeniście Zbigniewowi Bródce, który w Soczi był najlepszy na dystansie 1500 m. O niespodziankę mogą postarać się natomiast biathlonistki.

Zanim skoczkowie pojadą na olimpiadę czekają ich mistrzostwa świata w lotach na mamucim obiekcie w niemieckim Oberstdorfie (19-21 stycznia) oraz - tydzień później - konkursy Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

14 czerwca meczem Rosji z Arabią Saudyjską w Moskwie rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Finał zaplanowano na 15 lipca. Wśród 32 uczestników - po 12-letniej przerwie - znalazła się reprezentacja Polski.

Zespół trenera Adama Nawałki do rywalizacji przystąpi 19 czerwca, kiedy w Moskwie zagra z Senegalem. Później w fazie grupowej czekają go jeszcze spotkania z Kolumbią (24.06 w Kazaniu) oraz Japonią (28.06 w Wołgogradzie). Dwie najlepsze ekipy z grupy awansują do 1/8 finału.

Biało-czerwoni w mundialu zagrają po raz ósmy. Ostatnich występów - w 2002 i 2006 roku - nie zaliczą do udanych, bo odpadli już w pierwszej rundzie. Na sukces czekają od 1982 roku, gdy w Hiszpanii zajęli trzecie miejsce.

Kibiców futbolu czeka nie tylko gorące lato, ale i interesująca jesień. Wtedy ruszy pierwsza edycja Ligi Narodów, nowego formatu UEFA dla drużyn narodowych. Polska znalazła się wśród najlepszych reprezentacji i 24 stycznia w Lozannie pozna dwóch grupowych rywali, którzy wywodzić się będą z europejskich tuzów.

Natomiast 2 grudnia polscy piłkarze poznają rywali w kwalifikacjach mistrzostw Europy 2020.

Sympatycy siatkówki odliczać będą dni do 10 września, kiedy rozpoczną się mistrzostwa świata. Polacy bronić będą tytułu wywalczonego w 2014 roku przed własną publicznością. W pierwszej fazie turnieju organizowanego przez Włochy i Bułgarię w Warnie zmierzą się z ekipą współgospodarzy, Iranem, Kubą, Finlandią i Portoryko.

Zanim 30 września siatkarze wyłonią najlepszą drużynę globu, rywalizację w imprezie tej samej rangi w Japonii rozpoczną kobiety, ale bez udziału biało-czerwonych.

Lekkoatleci i kibice tej dyscypliny muszą w 2018 roku przygotować dwa szczyty formy. W dniach 1-4 marca w angielskim Birmingham odbędą się halowe mistrzostwa świata. Z kolei europejski czempionat na otwartym stadionie rozegrany zostanie w sierpniu (7-12) w Berlinie.

Miejscem rywalizacji najlepszych kolarzy globu będzie w przyszłym roku Innsbruck (23-30 września). Wielu zawodników ze światowej czołówki formę szlifować będzie m.in. podczas Tour de Pologne (4-10 sierpnia). Lipiec (7-29) tradycyjnie jest zarezerwowany na ściganie w Tour de France.

Najważniejszą imprezą sezonu dla pływaków będą mistrzostwa Europy w Glasgow (2-12 sierpnia). W mistrzostwach świata na krótkim basenie rywalizacja odbędzie się na początku grudnia w chińskim Hangzhou.

Także sztangistów czekają dwa ważne sprawdziany. Na początku kwietnia w Tiranie walczyć będą o medale mistrzostw Starego Kontynentu, a na przełomie listopada i grudnia w Aszchabadzie w Turkmenistanie odbędą się mistrzostwa świata.

Najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska sezon zainauguruje w nowozelandzkim Auckland, a turniej z jej udziałem rozpocznie się dokładnie w Nowy Rok. Na antypodach pozostanie przez kilka tygodni, a punktem kulminacyjnym będzie występ w Australian Open (15-28 stycznia) w Melbourne.

Pozostałe lewy Wielkiego Szlema to zawody na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu (27 maja-10 czerwca), londyńskiej trawie w Wimbledonie (2-15 lipca) i US Open w Nowym Jorku (27 sierpnia-9 września).

Oprócz igrzysk olimpijskich, najlepszych hokeistów czeka rywalizacja w mistrzostwach świata, które w Danii rozegrane zostaną od 4 do 20 maja. Imprezą numer jeden dla polskiej reprezentacji będzie jednak turniej dywizji 1A, który zaplanowano na 22-28 kwietnia w Budapeszcie.

Aż trzykrotnie zawitają do Polski uczestnicy żużlowej Grand Prix. Mistrzostwa świata rozpoczną się 12 maja na PGE Narodowym w Warszawie, a później uczestnicy cyklu rywalizować będą jeszcze w Gorzowie Wlkp. (25 sierpnia) i Toruniu (6 października). Z kolei 15 września zmodernizowany Stadion Śląski w Chorzowie gościć będzie turniej o mistrzostwo Europy.

Pierwszą dużą imprezą nowego roku na Starym Kontynencie, ale bez udziału polskiej reprezentacji, będą mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych, których w dniach 12-28 stycznia gospodarzem będzie Chorwacja.

Inne największe imprezy sportowe roku to mistrzostwa świata: w łyżwiarstwie figurowym w Mediolanie (19-25 marca), szermiercze w chińskim Wuxi (19-27 lipca), w kajakarstwie w portugalskim Montemor-o-Velho (23-26 sierpnia), wioślarskie w Płowdiw (9-16 września), w judo w Baku (20-27 września) oraz zapaśnicze w Budapeszcie (20-28 października).