Prezydent, który wystąpił przy okazji spotkania z nauczycielami i uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach, wyraził przekonanie, że Polska powinna mieć swojego reprezentanta "w każdej z dyscyplin sportowych, także jeśli chodzi o sporty zimowe, (...) w światowej dwudziestce najlepszych sportowców". Jestem przekonany, że nas na to stać - zaznaczył Duda.

To oczywiście kwestia kolejnych inwestycji w infrastrukturę, to kwestia wspierania, również i finansowego, szkolenia w sportach zimowych. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować - poprzez działania ministerstwa sportu, ale także poprzez działania polskich firm, które są w stanie być sponsorami polskiego sportu i czynią to, i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało - podkreślił prezydent.