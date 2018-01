Do następnej rundy z każdej z sześciu grup pierwszej fazy kwalifikacji awansuje tylko zwycięzca. W play off zostaną oni dolosowani do zespołów rywalizujących w Chorwacji o medale mistrzostw Europy (12-28 stycznia). Dwumecze odbędą się w czerwcu. Gospodarzami turnieju finałowego w styczniu 2019 roku będą Niemcy i Dania.

W piątek podopieczni trenera Piotra Przybeckiego wygrali z Kosowem 30:19, a w sobotę z Cyprem 46:13. Portugalczycy także triumfowali w obu wcześniejszych spotkaniach, ale mieli lepszy stosunek bramek, dzięki czemu do awansu wystarczał im remis.