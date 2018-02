W sobotę w meczu wyjazdowym Zagłębia z KRAM Start Elbląg Wojtas miała w dorobku cztery gole i były to ostatnie bramki zdobyte przez zawodniczkę w karierze. W poniedziałek na oficjalnej stronie internetowej klubu z Lubina pojawił się komunikat potwierdzający to, na co zanosiło się od kilku tygodni. Alina Wojtas zakończyła sportową karierę! O decyzji zawodniczki zadecydowały względy osobiste – poinformowano.

Związane są one z transferem piłkarza KGHM Zagłębia Lubin Jakuba Świerczoka do mistrza Bułgarii Łudogorec Razgrad. Zawodnik prywatnie jest partnerem Wojtas, która już pod koniec 2017 roku oznajmiła, że tak może się stać.

Szkoda, bo Alina po kontuzji wracała do wysokiej formy i na pewno bardzo by nam pomogła w walce o mistrzostwo Polski. Takie jest jednak życie sportowe, że kiedyś musi się skończyć i wtedy zaczyna się życie rodzinne, na które nie zawsze był czas wcześniej – powiedziała trenerka Metraco Zagłębia Bożena Karkut.

Wojtas cztery razy zdobywała mistrzostwo Polski (MKS Lublin) i dwa razy Norwegii (Larvik HK). Po trzech sezonach latem 2017 roku wróciła do kraju i została zawodniczką Zagłębia. W reprezentacji rozegrała 62 mecze, w których zdobyła 185 goli.