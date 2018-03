Rywalizacja toczyć się będzie nie tylko o medale, ale też o nominacje do kadry narodowej na czerwcowej mistrzostwa Europy – powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders Bartosz Penkala.

Przypomniał, że kolebką tej dyscypliny są Stany Zjednoczone, a w Polsce jej tradycje sięgają roku 1988.

Na początku były u nas używane ogromne pompony zrobione z bibuły i wełny. Dziś wydaje się to niemożliwe – dodał prezes.

Rywalizacja toczyć się będzie w trzech „dywizjach” (od typowo tanecznej do najbardziej akrobatycznej z rekwizytami) i w kilku kategoriach wiekowych.

Podkreślił, że liczba mężczyzn startujących w tego typu zawodach stale rośnie.

Mistrzostwa wracają do Chorzowa po siedmioletniej przerwie. W 2011 roku wzięło w nich udział 500 osób. Zawody trwały półtora dnia, teraz odbędą się od 21 do 23 kwietnia.

Sędziowie, w skali od 0 do 10, oceniają choreografię, zaawansowanie techniczne, ale też odbiór występu przez widzów. Bo przecież cheerleading to zagrzewanie sportowców do rywalizacji, więc reakcja publiczności jest ważna – stwierdził Penkala.