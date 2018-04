Janikowski po 18 latach reprezentowania drużyny Oakland Raiders został w lutym poinformowany, że nie będzie go w składzie na sezon 2018. W 2017 roku był na liście zawodników kontuzjowanych i nie wystąpił w żadnym meczu.

Seahawks szukają następcy Blaira Walsha, który nie przedłużył kontraktu i jest tzw. wolnym agentem. Obecnie zespół z Seattle ma na pozycji kopacza tylko jednego gracza Jasona Myersa, który w zeszłym sezonie został zwolniony przez Jacksonville Jaguars po serii słabszych występów.

Pochodzący z Wałbrzycha Janikowski został wybrany do Raiders w drafcie w 2000 roku. Jest klubowym liderem w liczbie rozegranych meczów (268) i zdobytych punktów (1799) oraz ligowym rekordzistą pod względem celnych uderzeń z odległości co najmniej 55 jardów (ok. 50,3 m). Ma na koncie aż 55 takich kopnięć. Najlepszy wynik to 63 jardy (57,6 m) w meczu z Denver w 2011 roku. W styczniu 2003 wystąpił w finale Super Bowl, przegranym przez Raiders z Tampa Bay Buccaneers 21:48.