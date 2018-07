Triumfatorzy uzyskali czas 38.46. Drugie miejsce zajęła ekipa Sky z Michałem Kwiatkowskim w składzie - strata 4 s, a trzecie Quick-Step - strata 7 s.

Van Avermaet jest mistrzem olimpijskim w wyścigu ze startu wspólnego igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Ekipa Bora-Hansgrohe trzykrotnego mistrza świata i dotychczasowego lidera Słowaka Petera Sagana oraz Rafała Majki zajęła siódme miejsce ze stratą 50 s. Polak w klasyfikacji generalnej jest po trzecim etapie na 11. pozycji ze stratą 50 s.

Sagan startujący do poniedziałkowego etapu w żółtej koszulce lidera w klasyfikacji generalnej spadł na 80. miejsce i ma 3 minuty straty do lidera.

Na 35. pozycji jest sklasyfikowany Maciej Bodnar (Bora) ze stratą 1.32. Kwiatkowski awansował o 51 miejsc i jest aktualnie 66. ze stratą 2.28.

We wtorek kolarze mają do przejechania czwarty etap z La Baule do Sarzeau o długości 195 km.

Wyniki 3. etapu: 1. BMC Racing Team (USA) 38.46 2. Team Sky (W. Brytania) strata 4 s 3. Quick-Step Floors (Belgia) 7 4. Mitchelton - Scott (Australia) 9 5. Team Sunweb (Niemcy) 12 6. Team EF Drapac Cannondale (USA) 35 7. Bora - hansgrohe (Niemcy) 50 8. Astana Pro Team (Kazachstan) 52 9. Team Katiusza - Alpecin (Szwajcaria) 53 10. Movistar Team (Hiszpania) 54 Klasyfikacja generalna: 1. Greg Van Avermaet (Belgia/BMC Racing) 9:08.55 2. Tejay van Garderen (USA/BMC Racing) ten sam czas 3. Geraint Thomas (W. Brytania/Sky) strata 3 s 4. Philippe Gilbert (Belgia/Quick-Step) 5 5. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step) 7 6. Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step) 7 7. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 8. Soren Kragh Andersen (Dania/Sunweb) 9. Michael Matthews (Australia/Sunweb) - wszyscy 11 s 10. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Drapac Cannondale) 35 11. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 50 ... 35. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.32 66. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2.28 119. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 5.04 131. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.04