Redakcja Dziennik.pl

W środowym wydaniu tygodnika napisano, że "Polak nie wyobraża sobie sytuacji, gdy bez takiej rozmowy wróci do treningów". Obecnie jest na urlopie wypoczynkowym, zajęcia w klubie rozpoczynają się 25 lipca.

W opinii tygodnika, 30-letni piłkarz ma pretensje do szefów klubu za to, że nie bronili go przed atakami ze strony mediów, które nasiliły się po mistrzostwach świata w Rosji. Lewandowski - jak pisze "Bild" - chce uzyskać publicznie oświadczenie dotyczące jego wkładu w sukcesy Bayernu.

Kilkanaście dni temu menedżer Lewandowskiego Izraelczyk Pinio Zahavi potwierdził, że szukający nowych wyzwań Polak poprosił kierownictwo Bayernu o zgodę na transfer. Piłkarza, który w grudniu 2016 przedłużył kontrakt z tym klubem do 2021 roku, łączono wcześniej głównie z Realem Madryt, a hiszpańskie media nawet informowały, że uzgodnił już warunki indywidualnej umowy. Później w spekulacjach pojawiły się takie kluby jak Paris Saint-Germain, Chelsea Londyn czy Manchester United.

Strona niemiecka jednak systematycznie dementowała wszelkie informacje i zapewniała, że nie ma mowy o żadnym transferze. A nowy szkoleniowiec zespołu Chorwat Niko Kovac przyznał, że rozmawiał telefonicznie z Lewandowskim i wyjaśnił mu, jakie nadzieje wiąże z jego grą w Bayernie.

- Zadzwoniłem do "Lewego" i przekazałem mu swój punkt widzenia. To świetny piłkarz, światowej klasy napastnik, który już wiele zrobił dla klubu i mam nadzieję, że w przyszłości nic się nie zmieni - powiedział szkoleniowiec.

Polski napastnik w barwach Bayernu od początku sezonu 2014/15 rozegrał 126 meczów w Bundeslidze. Zdobył w nich 106 bramek i miał 23 asysty. Wliczając występy w Borussii Dortmund (sezony od 2010/11 do 2013/14) w niemieckiej ekstraklasie ma 257 spotkań, 180 goli i 54 asysty. Jest na siódmym miejscu klasyfikacji strzelców w historii. Do tego uzyskał 45 goli w Champions League, co czyni go 10. najskuteczniejszym zawodnikiem wszech czasów w tych rozgrywkach.

W mistrzostwach świata Lewandowski nie zdobył gola, a biało-czerwoni zakończyli udział na fazie grupowej. Podobnie jak ośmiu reprezentantów Niemiec biorących udział w mundialu, Polak otrzymał cztery tygodnie urlopu. Treningi ma wznowić 25 lipca, dwa dni po wyjeździe ekipy do USA. Tam Bayern poleci bez kilku swoich gwiazd. 2 sierpnia zespół w komplecie uda się na drugie przedsezonowe zgrupowanie do Tegernsee.