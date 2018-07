Redakcja Dziennik.pl

Liga Narodów UEFA to nowe rozgrywki, mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki. Polska wystąpi w grupie 3. dywizji A (tzw. grupa A3), gdzie oprócz Włoch jej rywalem będzie Portugalia.

Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje - A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). W czasie ustalania koszyków Polska zajmowała w nim dziewiąte miejsce. W każdej z dywizji powstały cztery grupy.

Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, zaplanowanego na czerwiec 2019 roku.

Powstanie tych rozgrywek nie wyklucza całkowicie tradycyjnych meczów towarzyskich. Jesienią tego roku będzie sześć terminów na mecze Ligi Narodów, a np. drużyny z dywizji A, czyli również Polska, zagrają tylko cztery spotkania. Zostają więc dwa wolne terminy i biało-czerwoni wykorzystają je na spotkania z Irlandią (11 września we Wrocławiu) oraz Czechami (15 listopada w Gdańsku).

Główne zadanie będzie czekało Brzęczka dopiero od wiosny 2019 roku. Wówczas zaczną się kwalifikacje Euro 2020.

Brzęczek na stanowisku selekcjonera zastąpił Adama Nawałkę, z którym po nieudanym mundialu w Rosji (porażki 1:2 z Senegalem i 0:3 z Kolumbią, wygrana w meczu o "honor" z Japonią 1:0) nie przedłużono kontraktu.

Plan reprezentacji Polski do końca 2018 roku:

7 września: Włochy – Polska, Liga Narodów (Bolonia)

11 września: Polska – Irlandia, towarzyski (Wrocław)

11 października: Polska – Portugalia, Liga Narodów (Stadion Śląski, Chorzów)

14 października: Polska – Włochy, Liga Narodów (Stadion Śląski, Chorzów)

15 listopada: Polska – Czechy, towarzyski (Gdańsk) 20 listopada: Portugalia – Polska, Liga Narodów