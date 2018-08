Redakcja Dziennik.pl

Polacy popłynęli w składzie: Jan Świtkowski, Konrad Czerniak, Jakub Kraska i Kacper Majchrzak. Ten ostatni zastąpił Jana Hołuba, który startował w eliminacjach.

Po dwóch zmianach biało-czerwoni zajmowali dopiero siódme miejsce, świetnie popłynął jednak Kraska. 18-latek miał doskonały czas reakcji - 0,19 s, a dystans pokonał w 48,07, najszybciej ze wszystkich Polaków. Sztafetę doprowadził na drugiej pozycji. Majchrzak natomiast dał się wyprzedzić tylko Włochowi Alessandro Miressiemu.

To pierwszy medal dla Polski w tej imprezie. ME potrwają do 9 sierpnia.

Inauguracyjnego dnia rozgrywano jeszcze trzy finały, a biało-czerwoni rywalizowali w dwóch z nich. Ósmy na 400 m stylem dowolnym był Wojciech Wojdak - 3.49,08. Triumfował Ukrainiec Mychajło Romanczuk - 3.45,18, na kolejnych pozycjach sklasyfikowano Norwega Henrika Christiansena - 3.47,07 i Niemca Henninga Muehlleitnera - 3.47,18.

Natomiast kobieca sztafeta 4x100 m kraulem zajęła dziewiąte miejsce. Katarzyna Wasick, Alicja Tchórz, Aleksandra Polańska i Anna Dowgiert osiągnęły rezultat 3.40,94. Wygrały Francuzki - 3.34,65, przed Holenderkami 3.34,77 i Dunkami 3.37,03.

Na półfinałach rywalizację zakończyli Anna Dowgiert i Kacper Stokowski. Polka na 50 m stylem dowolnym miała 14. wynik - 25,34, podobnie jak Stokowski na 50 m stylem grzbietowym - 25,46.