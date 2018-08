Drugi był Kazach Nikita Stalnow (Astana), a trzeci Francuz Pierre Rolland (Education First - Drapac). Kwiatkowski został sklasyfikowany na 13. pozycji, tracąc do zwycięzcy 3.15. Taki sam czas uzyskał Rafał Majka (BORA - hansgrohe), który zajął 25. miejsce.

W klasyfikacji generalnej po czterech etapach Kwiatkowski jest liderem, na drugiej pozycji ze stratą siedmiu sekund jest Niemiec Emanuel Buchmann (BORA - hansgrohe), który we wtorek zajął dziewiątą lokatę.

Na wtorkową rywalizację duży wpływ miał upał. W tych warunkach przez większość etapu uciekało dziewięciu kolarzy, a wśród nich byli King i Stalnow. Na ostatnich podjazdach ta dwójka oddzieliła się od reszty i między sobą rozegrała etapowe zwycięstwo. Na końcowym odcinku zbliżył się do nich Rolland, ale zbyt dużo sił stracił na ich dogonienie, aby włączyć się w walkę na finiszu.

To spełnienie marzeń. Nie mogłem w to uwierzyć, aż do ostatniego kilometra. Cały sezon przygotowywaliśmy się na ten start. Z zespołem przygotowywałem się w Austrii i podczas Vuelta a Burgos i cały czas jesteśmy lepsi. Wciąż jestem w szoku - powiedział na mecie King.