Langvad pokonała 89-kilometrową trasę w czasie 4:53.13, wyprzedzając Austriaczkę o pięć minut i 18 sekund oraz Polkę o 12.12.

Włoszczowska przyznała, że była to najtrudniejsza trasa, jaką kiedykolwiek jechała.

Przed tygodniem w szwajcarskim Lenzerheide Włoszczowska zajęła piąte miejsce w mistrzostwach świata w olimpijskiej konkurencji cross country.

Od Lenzerheide nie doszłam do siebie. To zmęczona, to chora. Nie byłam pewna, czy w ogóle wystartuję. Mój organizm ma trochę dosyć, ale warto było przyjechać do Aurenzo - powiedziała Włoszczowska. Zaprosiła też kibiców za w następną sobotę do rodzinnej Jeleniej Góry, gdzie tradycyjnie pod koniec sezonu odbędzie się wyścig Maja Włoszczowska Race.