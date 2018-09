W oświadczeniu podkreślono, że to rozwiązanie ma obowiązywać w czwartym kwartale bieżącego roku i że Wielkopolski Związek Kolarski "jest sprawdzonym partnerem, któremu na sercu leży dobro polskiego kolarstwa".

"Zarząd PZKol poprosił też Ministra Sportu i Turystyki o rozwiązanie, za porozumieniem stron, obecnie obowiązujących umów, co pozwoli w niezaburzony sposób kontynuować realizację zadań statutowych oraz na przekazywanie zawodnikom należnych stypendiów" - zaznaczono.

Jak wyjaśnił związek, powodem zmiany modelu finansowania są nowe długi PZKol.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyszły na jaw nowe, dodatkowe zobowiązania finansowe, które spowodowali poprzednicy, m.in. zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. W 2017 roku doszło do rozrostu administracji, a z nowymi pracownikami podpisano szereg umów, czego nie zgłoszono do ZUS i US. W związku z informacjami i dokumentami, do których Zarząd wreszcie uzyskał dostęp zmuszeni byliśmy podjąć powyższe działania, poinformować o sytuacji MSiT i zwrócić się do resortu z prośbą o wsparcie i pomoc - napisano w oświadczeniu.