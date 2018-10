W czerwcu 2017 roku, kiedy program zainaugurowano, wsparciem zostało objętych 100 utalentowanych sportowców. W październiku dołączyło kolejnych 27 młodych sportowców, a na początku tego roku liczba osiągnęła 202 beneficjentów w wieku 18-23 lata.

Rozpoczynaliśmy z grupą 100, ale przeczuwaliśmy, że projekt będzie się rozwijał. Ta nazwa to upamiętnienie roku stulecia odzyskania niepodległości i program funkcjonuje pod taką nazwą do dzisiaj, mimo że mieliśmy dotychczas 202, a teraz mamy już 250 członków Teamu - powiedział Bańka podczas środowej konferencji prasowej na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jak podkreślił, planowana jest już dalsza pomoc dla sportowców, którzy zakończą udział w programie. Kolejnym etapem jest indywidualne wsparcie sponsoringowe spółek skarbu państwa. To projekt dla starszych sportowców, wywodzących się z programu Team100 - poinformował szef resortu.

Wspierani sportowcy rywalizują w 37 dyscyplinach, w tym 26 olimpijskich i 11 paraolimpijskich. W rozmaitych imprezach i różnych kategoriach wiekowych wywalczyli oni 186 medali: 49 złotych, 63 srebrne i 74 brązowe.

Dziękuję za waszą ciężką pracę. Dziękuję, że efektywnie budujecie pozytywny wizerunek Polski na świecie - zwrócił się do zawodników wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, a Bańka dodał: Jesteście elitą polskiego sportu. Państwo obdarzyło was zaufaniem, a wy odwdzięczacie się medalami. Mamy nadzieję, że jesteście grupą przyszłych medalistów olimpijskich i paraolimpijskich. To wy będziecie stanowić o sile polskiego sportu w najbliższych latach.

Projekt "Team 100" powstał z inicjatywy ministra sportu we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Instytutem Sportu. Polega na wspieraniu młodych sportowców przygotowujących się przede wszystkim do letnich igrzysk w Tokio w 2020 roku. Każdy z beneficjentów otrzymuje rocznie 40 tysięcy złotych i może samodzielnie decydować o wykorzystaniu tych środków.