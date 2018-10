Przesłuchanie Andrzeja P. trwało wiele godzin i zakończyło się tuż przed godz. 18.

Po złożeniu wyjaśnień został on odwieziony do izby zatrzymań, gdzie pozostanie do jutra rana do dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prokurator podjął decyzję, że musi jeszcze spokojnie przeanalizować relację podejrzanego – powiedziała prokurator Zabłocka-Konopka, która pełni również funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej.