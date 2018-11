Zagraniczni sportowcy, trenerzy i działacze, którzy zmarli w minionych 12 miesiącach (1.11.2017 - 30.10.2018):

LISTOPAD 2017

5.11 W wieku 61 lat zmarł w szpitalu w Forst przy granicy z Polską Lothar Thoms, złoty medalista olimpijski z Moskwy (1980) w kolarstwie torowym na 1 km ze startu zatrzymanego. Triumfował tam ustanawiając rekord świata wynikiem 1.02,995. Był również czterokrotnym mistrzem globu w tej konkurencji (1977-79, 1981). W 1981 roku został uznany za najlepszego sportowca NRD.

6.11. W wieku 69 lat zmarł były trener baseballistów Minnesota Twins Rick Stelmaszek. Prowadził ten zespół 32 sezony, a mistrzostwo ligi MLB (World Series) zdobył w 1987 i 1991 roku. Powodem śmierci były powikłania związane z rakiem trzustki, którego zdiagnozowano rok temu.

7.11. W wieku 90 lat zmarł piłkarski mistrz świata z 1954 roku Niemiec Hans Schaefer. Trzykrotnie uczestniczył w mundialach, także w 1958 i 1962 roku. Przez całą karierę związany był z FC Koeln.

18.11. W wieku 50 lat zmarł w Stambule Naim Suleymanoglu, jeden z najsłynniejszych sztangistów w historii, trzykrotny mistrz olimpijski. Medale zdobywał w barwach Bułgarii i Turcji. Przyczyną śmierci były powikłania po przeszczepie wątroby.

- w wieku 61 lat zmarła dwukrotna złota medalistka igrzysk w drużynowym konkursie jeździeckim WKKW Australijka Gilian Rolton. Medale zdobyła w 1992 w Barcelonie i cztery lata później w Atlancie, gdzie startowała ze złamanym obojczykiem.

- w wieku 96 lat zmarł w Carlsbadzie w Kalifornii słynny ekwadorski tenisista Pancho Segura, członek Galerii Sław. W latach 40. i 50. ubiegłego wieku należał do najlepszych na świecie. Później jako trener prowadził m.in. Amerykanina Jimmy'ego Connorsa na początku jego kariery.

19.11. W wieku 49 lat zmarła po ciężkiej chorobie Jana Novotna. Czeska tenisistka triumfowała w 1998 roku w Wimbledonie. Rok wcześniej zajmowała najwyższe w karierze drugie miejsce w światowym rankingu.

GRUDZIEŃ

1.12. W wieku 56 lat zmarł mistrz olimpijski i świata w kolarstwie torowym Fredy Schmidtke. Przyczyną zgonu był zawał serca. Niemiec największe sukcesy odnosił na 1 km ze startu zatrzymanego, m.in. wywalczył złoto igrzysk w 1984 roku w Los Angeles. Był też czterokrotnym medalistą mistrzostw świata, w tym złotym z Leicester (1982).

13.12. W wieku 66 lat zmarł w Wellington dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Simon Dickie. Nowozelandczyk stanął na najwyższym stopniu podium igrzysk w Meksyku (1968) i Monachium (1972).

26.12. W wieku 93 lat zmarł Kanadyjczyk Johnny Bower, czterokrotny zdobywca Pucharu Stanleya, członek Galerii Sław hokejowej ligi NHL. Przyczyną śmierci słynnego bramkarza było zapalenie płuc. Nosił przydomek "chiński mur", miał ciekawą karierę. W rozgrywkach NHL zadebiutował dopiero w wieku 29 lat, spędzając wcześniej 13 lat w niższych ligach. W elicie występował do 45. roku życia, zakończył karierę w 1970 roku.

STYCZEŃ 2018

14.01 Komplikacje po zapaleniu płuc spowodowały zgon legendarnego kierowcy amerykańskiego startującego w przeszłości w wyścigach Formuły 1 Daniela Sekstona Gurneya. Miał 86 lat. Do historii przeszedł jako ten, który pierwszy otworzył na podium butelkę szampana.

18.01. W wieku 102 lat zmarła Włoszka Carla Marangoni, srebrna medalistka igrzysk w 1928 roku w Amsterdamie. Była ostatnią żyjącą uczestniczką tej olimpiady. Gimnastyczka stanęła na podium w wieloboju drużynowym kilka miesięcy przed swoimi 13. urodzinami.

26.01. W wieku 94 lat zmarła w Katmandu Elisabeth Hawley, legendarna kronikarka himalajskich wypraw wysokogórskich. Urodzona w Chicago w 1923 roku Amerykanka była reporterką "Fortune" i "Time" oraz agencji Reuters. Do Nepalu przyjechała w 1960 roku i pozostała do śmierci.

30.01. W wieku 84 lat zmarł były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Azeglio Vicini. Pod jego wodzą "Azzurri" zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach świata w 1990 roku i dotarli do półfinału mistrzostw Europy dwa lata wcześniej.

LUTY

9.02. Po ciężkiej chorobie dzień przed 37. urodzinami zmarł reprezentant Irlandii w piłce nożnej Liam Miller, były zawodnik m.in. Celticu Glasgow i Manchesteru United. Przyczyną śmierci był nowotwór. W wieku 16 lat został piłkarzem Celticu, w którym występował do 2004 roku. Później grał m.in. w Manchesterze United, Leeds United, Sunderlandzie, Queens Park Rangers, Hibernian FC oraz klubach australijskich. W reprezentacji Irlandii występował w latach 2004-09. Rozegrał 21 meczów i strzelił jednego gola.

19.02. W wieku 60 lat zmarł Siergiej Litwinow, mistrz olimpijski w rzucie młotem z Seulu (1988) i m.in. dwukrotny mistrz świata (1983, 1987). Rosjanin, który miał mieć problemy z sercem, zasłabł w czasie jazdy rowerem w okolicach Soczi. Mimo szybko podjętej próby reanimacji nie udało się go uratować. Do niego wciąż należy rekord olimpijski w tej konkurencji - 84,80 m.

27.02. W wieku 68 lat zmarł na atak serca były piłkarz reprezentacji Hiszpanii Enrico Castro, znany jako Quini. Należał do najlepszych strzelców w historii ligi. Dla Sportingu Gijon zdobył w lidze 231 bramek, a dla Barcelony - 54. Pięciokrotnie zdobył tytuł króla strzelców ekstraklasy. W 1982 strzelił dwie bramki dla Barcelony w wygranym 2:1 meczu ze Standardem Liege w finale Pucharu Zdobywców Pucharów.

MARZEC

09.03. W wieku 35 lat zmarł południowokoreański badmintonista Jae-sung Chung, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku w grze podwójnej.

12.03. W wieku 54 lat zmarł wskutek zapalenia płuc były amerykański tenisista Ken Flach. Z Roberto Seguso tworzył jeden z najlepszych debli świata lat 80. ubiegłego wieku. Razem zdobyli złoty medal olimpijski w Seulu w 1988 roku i wygrali 28 turniejów ATP.

KWIECIEŃ

04.04. W Londynie w szpitalu St. George's zmarł w wieku 61 lat były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii Ray Wilkins. Karierę sportową rozpoczął od gry w Manchester United, później grał w Chelsea, gdzie stał się legendarną postacią, i Queen's Park Rangers. Występował także w AC Milan i Paris St Germain. Karierę sportową zakończył w 1997 roku. W latach 1976-86 wystąpił w 84 meczach reprezentacji Anglii, w 10 z nich był kapitanem.

05.04. W wieku 71 lat zmarł mistrz olimpijski z Monachium w piłce ręcznej Branislav Pokrajac. Uważany jest za legendę serbskiego i jugosłowiańskiego "szczypiorniaka". W barwach reprezentacji Jugosławii rozegrał 180 meczów i zdobył 510 goli. Największym sukcesem było złoto olimpijskie w 1972 roku. Dwukrotnie wywalczył z kolegami brązowy medal mistrzostw świata. Jako trener triumfował w igrzyskach w Los Angeles (1984). Pracował także z innymi drużynami narodowymi, m.in. Hiszpanii, Egiptu i Kataru.

06.04. W wieku 56 lat zmarł dwukrotny mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Białorusin Aleksander Kurłowicz. Przyczyną śmierci był zawał serca. Pochodzący z Grodna sztangista triumfował w kategorii superciężkiej na igrzyskach w Seulu (1988) w barwach Związku Radzieckiego i cztery lata później w Barcelonie pod szyldem Wspólnoty Niepodległych Państw. Cztery razy był mistrzem świata i dwukrotnie mistrzem Europy. 12-krotnie poprawiał rekord globu.

08.04. W trakcie klasyka Paryż - Roubaix zmarł kolarz Michael Goolarts. Miał 23 lata. Belg zasłabł w pierwszej części wyścigu. Leżącemu na poboczu nieprzytomnemu zawodnikowi służby medyczne udzieliły pierwszej pomocy na miejscu. Później doszło do zatrzymania pracy serca. Następnie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Lille, gdzie stwierdzono zgon.

14.04. W wieku 81 lat zmarł legendarny koszykarz zespołu ligi NBA Philadelphia 76ers Harold Everett Greer. Z drużyną wywalczył mistrzowski tytuł w 1967 roku. 10 razy zagrał w Meczu Gwiazd. Przez 15 lat (1958-73) był czołowym obrońcą "Szóstek", partnerując m.in. kolejnej gwieździe tamtych lat Wiltowi Chamberlainowi. Zdobył 21 586 punktów, co plasuje go na 34. miejscu klasyfikacji wszech czasów ligi. W 1996 roku jego nazwisko znalazło się wśród najlepszych z okazji 50-lecia NBA, od 1982 roku należy też do Galerii Sław tej ligi.

16.04. W wieku 78 lat w australijskim Gold Coast zmarł sześciokrotny mistrz świata w jeździe indywidualnej na żużlu Nowozelandczyk Ivan Mauger. Tytuły wywalczył w latach 1968-70, 1972, 1977 i 1979. Łącznie na podium MŚ znalazł się aż 10 razy, bowiem jeszcze trzykrotnie zajął drugie miejsce, a raz był trzeci. Startował m.in. w brytyjskich klubach Wimbledon Dons, Newcastle Diamonds i Exeter Falcons. Rywalizował w ponad tysiącu zawodów w 26 krajach, w tym w Polsce. Dwukrotnie wybierany był najlepszym sportowcem Nowej Zelandii.

24.04. W wieku 70 lat zmarł Henri Michel, były reprezentant Francji i trener sześciu reprezentacji narodowych. Pod jego wodzą "Trójkolorowi" zdobyli brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w 1986 roku, a dwa lata wcześniej triumfowali w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Opiekował się również drużynami Maroka, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gwinei Równikowej oraz Wybrzeża Kości Słoniowej, którą jako pierwszy w historii wprowadził do mistrzostw świata.

- W wieku 78 lat zmarł Vladimir Weiss, były piłkarz reprezentacji Czechosłowacji, z którą zdobył srebrny medal olimpijski w 1964 roku w Tokio. Jego syn to były selekcjoner reprezentacji Słowacji, a obecnie Gruzji, a wnuczek jest piłkarzem słowackiej drużyny narodowej.

MAJ

12.05. W wieku 50 lat zmarł Mansur Ahmed, bramkarz i kapitan reprezentacji Pakistanu w hokeju na trawie, brązowy medalista olimpijski z Barcelony w 1992 roku. Dwa lata później po zdobyciu przez Pakistańczyków Pucharu Świata został bohaterem narodowym. Od lat cierpiał na niewydolność pracy serca i starał się o przeszczep.

15.05. W wieku 83 lat zmarł Ray Wilson, który jako piłkarz reprezentacji Anglii wywalczył w 1966 roku mistrzostwo świata. W drużynie narodowej rozegrał 63 mecze. Występował na pozycji lewego obrońcy. Był najstarszym piłkarzem w wyjściowym składzie Anglii w finale mistrzostw świata z RFN na Wembley (4:2 po dogrywce). W 2004 roku zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera.

CZERWIEC

08.06. W wieku 78 lat zmarła zwyciężczyni siedmiu turniejów wielkoszlemowych w singlu, 11 w deblu i była liderka rankingu Maria Bueno, najlepsza tenisistka w historii Brazylii. Chorowała na nowotwór jamy ustnej. Przez wiele lat pracowała jako ekspertka telewizji "O Globo".

13.06. Była amerykańska koszykarka Anne Donovan, mistrzyni olimpijska jako zawodniczka i trenerka, zmarła na zawał serca. Miała 56 lat. Zdobyła złote medale na igrzyskach w 1984 roku w Los Angeles i w 1988 w Seulu, a w 2008 roku w Pekinie świętowała ten sukces jako szkoleniowiec ekipy USA. Była pierwszą kobietą, a jednocześnie najmłodszą osobą (42 lata), która jako trener wywalczyła mistrzostwo ligi WNBA - w 2004 roku z zespołem Seattle Storm.

LIPIEC

08.07. W wieku 86 lat w Madisonville zmarł jeden z najlepszych w historii koszykarzy klubu NBA Boston Celtics Frank Vernon Ramsey. Grał w "Celtach" w czasach, gdy drużyną opiekował się legendarny szkoleniowiec Red Auerbach. Siedmiokrotnie przyczynił się do zdobycia przez klub mistrzowskiego tytułu. Numer jego koszulki - 23 - został zastrzeżony.

09.07. W wieku 91 lat zmarł niemiecki jeździec Hans Guenter Winkler, zdobywca siedmiu medali, w tym pięciu złotych, w olimpijskich konkursach w skokach przez przeszkody. Startował w sześciu igrzyskach. Z mistrzostw świata przywiózł dwa złote medale w konkursach indywidualnych.

15.07. W wieku 35 lat zmarł zdobywca Pucharu Stanleya za triumf w hokejowej lidze NHL Ray Emery. Były bramkarz m.in. Ottawa Senators i Chicago Blackhawks został znaleziony w wodzie w porcie w kanadyjskim mieście Hamilton.

19.07. Brązowy medalista igrzysk w Soczi w łyżwiarstwie figurowym Kazach Denis Ten zmarł na skutek obrażeń zadanych nożem. Miał 25 lat. Trzykrotny olimpijczyk został zaatakowany w rodzinnych Ałmatach przez dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukraść lusterka jego samochodu.

SIERPIEŃ

16.08. W wieku 49 lat zmarła złota medalistka igrzysk w Seulu w gimnastycznym wieloboju Rosjanka Jelena Szuszunowa. W 1988 roku w barwach Związku Radzieckiego zdobyła łącznie cztery medale olimpijskie, a zaraz potem w wieku 19 lat zakończyła karierę. W jej dorobku było również pięć triumfów w mistrzostwach świata. W 2004 roku jej nazwisko znalazło się w Międzynarodowej Galerii Sław Gimnastyki.

WRZESIEŃ

19.09. W wieku 77 lat zmarł słynny węgierski szpadzista Gyozo Kulcsar, czterokrotny mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata. Stanął na podium czterech kolejnych igrzysk, od 1964 roku (Tokio) do 1976 (Montreal). Wywalczył złoto indywidualnie w Meksyku (1968) oraz drużynowo w Tokio, Meksyku oraz Monachium (1972). Po brąz sięgnął w 1972 i 1976 roku. Po zakończeniu kariery był trenerem, współpracował m.in. z mistrzynią igrzysk w Rio de Janeiro w szpadzie Emese Szasz.

PAŹDZIERNIK

14.10. W wieku 51 lat zmarł na atak serca w Buenos Aires, podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Szwajcar Patrick Baumann, czołonek MKOl i sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA). Pełnił także funkcję szefa komisji oceniającej kandydatów do organizacji igrzysk w 2024 roku, które przyznano Paryżowi, był uważany za jednego z głównych pretendentów do sukcesji po obecnym przewodniczącym MKOl Thomasie Bachu.

27.11. Właściciel angielskiego klubu piłkarskiego Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha był wśród pięciu ofiar katastrofy swojego śmigłowca, który rozbił się tuż po starcie w okolicach King Power Stadium. 61-letni Tajlandczyk, którego majątek jest wyceniany na 4,9 miliarda dolarów, miał świetny kontakt z kibicami, a także utrzymywał bliskie relacje z wieloma piłkarzami mistrza kraju z 2016 roku. Był również znany jako filantrop, regularnie wspierający inicjatywy społeczne na terenie miasta, a także przekazując część swojego majątku na rzecz lokalnego szpitala.

Polscy sportowcy, trenerzy, działacze, dziennikarze, którzy zmarli w ostatnich dwunastu miesiącach (1.11.2017 - 30.10.2018):

LISTOPAD 2017

20.11. W wieku 64 lat zmarł trener piłkarski Janusz Wójcik. W 1992 roku wywalczył z reprezentacją olimpijską wicemistrzostwo igrzysk w Barcelonie, a w latach 1997-99 prowadził kadrę narodową biało-czerwonych. Pracował też m.in. w Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Śląsku Wrocław i Widzewie Łódź, prowadził również reprezentację Syrii oraz olimpijski zespół Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od kilku lat miał problemy zdrowotne. Był jedną z barwniejszych postaci polskiego futbolu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Słynął z umiejętności mobilizowania swoich piłkarzy i głośnych, czasami kontrowersyjnych powiedzonek.

27.11. W wieku 62 lat zmarł były reprezentacyjny siatkarz, wicemistrz Europy z 1983 roku Piotr Koczan. Karierę rozpoczął w AZS Olsztyn. Z tym zespołem zdobył mistrzostwo Polski w 1978 roku, a dwa lata później został wicemistrzem kraju. Trzykrotnie stanął na najniższym stopniu podium MP (1982, 1983, 1985). Triumfował również w Pucharze Polski (1982). W drużynie narodowej rozegrał 59 spotkań, a największym sukcesem było wicemistrzostwo Starego Kontynentu w 1983 roku.

GRUDZIEŃ

05.12. W wieku 65 lat zmarł Marek Gonciarczyk, były bramkarz Hutnika Kraków i reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Z zespołem tym w latach 1979-81 trzykrotnie z rzędu wywalczył tytuł mistrza Polski będąc częścią świetnej drużyny prowadzonej przez trenera Boguchwała Fularę. 70-krotnie wystąpił w kadrze narodowej, uczestniczył w MŚ w 1981 roku. Po zakończeniu kariery przez wiele lat był nauczycielem i trenerem, a także wiceprezesem Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej.

28.12. W wieku 62 lat po długiej chorobie zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Stanisław Terlecki. W latach 1976-80 rozegrał 29 meczów w reprezentacji narodowej i zdobył siedem bramek. Z powodu kontuzji odniesionej krótko przed turniejem nie wziął udziału w mistrzostwach świata 1978 w Argentynie.

STYCZEŃ 2018

01.01. W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Sąsara, który w latach 1978-88 był prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a ostatnio był jego prezesem honorowym. Od kilku lat stał na czele zarządu Fundacji Polska Siatkówka, która skupia się na niesieniu pomocy osobom związanym z tą dyscypliną sportu.

15.01. W wieku 53 lat zmarł były piłkarz Bogusław Cygan. W 1995 roku, w barwach Stali Mielec, został królem strzelców ekstraklasy, a przez wiele lat grał jako napastnik w Szombierkach Bytom, występował także w Górniku Zabrze, szwajcarskim Lausanne Sports i Śląsku Wrocław.

24.01. W wieku 73 lat zmarł znany trener piłkarski Lucjan Franczak. Pod jego kierunkiem Wisła Kraków w 1981 roku wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Słynął też z pracy z młodzieżą, był wychowawcą wielu znakomitych zawodników, jak: Adam Nawałka, Zdzisław Kapka, Krzysztof Budka, Leszek Lipka, Jan Jałocha, Andrzej Iwan czy Piotr Skrobowski. Pod jego wodzą "Biała Gwiazda" dwukrotnie w 1975 i 1976 roku wywalczyła mistrzostwo Polski juniorów.

26.01. W wieku 25 lat przegrał walkę z nowotworem i zmarł były reprezentant Polski w kajakarstwie górskim Kacper Gondek. Był związany z klubem Start Nowy Sącz, miał w dorobku m.in. wicemistrzostwo świata juniorów w konkurencji C-1 z 2010 roku i medale mistrzostw Polski wywalczone indywidualnie i drużynowo.

27.01. Zmarł były trener reprezentacji Polski siatkarzy Ryszard Kruk. Trener, który prowadził biało-czerwonych w 1993 roku, miał 70 lat. Biało-czerwoni pod wodzą tego szkoleniowca na uniwersjadzie w Buffalo wywalczyli srebrny medal, a na mistrzostwach Europy w Finlandii zajęli siódme miejsce. Przez wiele lat był związany z Chełmcem Wałbrzych.

28.01. W wieku 87 lat zmarł trener piłki ręcznej Edward Surdyka, twórca największych sukcesów żeńskiej drużyny Cracovii, z którą wywalczył 10 tytułów mistrza kraju, oraz selekcjoner kobiecej reprezentacji Polski w latach 1960-65. Był też trenerem męskiej drużyny Wawelu Kraków. Wcześniej był koszykarzem Cracovii i piłkarzem ręcznym TS Krowodrze.

LUTY

09.02. W wieku 85 lat zmarł brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Melbourne w 1956 roku w boksie w wadze piórkowej Henryk Władysław Niedźwiedzki. Dwukrotny olimpijczyk, a później szkoleniowiec, przygodę z pięściarstwem rozpoczął w wieku 16 lat w bydgoskim Związkowcu. W latach 1951-53 reprezentował barwy tamtejszej Brdy. Od 1953 roku aż do końca kariery zawodniczej boksował w CWKS Legii Warszawa.

18.02. W wieku 86 lat zmarł Tadeusz Kępka, trener i jeden z twórców potęgi słynnego lekkoatletycznego Wunderteamu. Specjalizował się w szkoleniu biegaczy długodystansowych, a współpracował m.in. ze Zdzisławem Krzyszkowiakiem. Jako swojego nauczyciela wskazywał Jana Mulaka. Był w gronie ósemki trenerów, którzy w 1966 roku wyjechali do Meksyku i na zaproszenie tamtejszego komitetu olimpijskiego zajmowali się przygotowaniami zawodników z tego kraju do igrzysk w 1968 roku. Po tej imprezie przedłużono z nim umowę. Wśród osiągnięć Kępki jako szkoleniowca zawodników z tego kraju można zaliczyć m.in. rekordy świata Arturo Barriosa (10 000 m) i Dionicia Cerona (półmaraton). Jego podopieczni zdobyli medale mistrzostw świata, medale imprez kontynentalnych oraz panamerykańskich.

MARZEC

23.03. W wieku 54 lat zmarł Henryk Wardach, były reprezentant Polski w koszykówce, dwukrotny mistrz kraju w barwach Zagłębia Sosnowiec (1985, 1986). W ekstraklasie rozegrał łącznie 17 sezonów, wystąpił w 557 meczach i zdobył 8160 punktów. Łącznie wywalczył sześć medali. W drużynie narodowej zagrał w 55 spotkaniach i zdobył 301 pkt.

MAJ

29.05. Zmarł Roman Paszkowski, wybitny radiowiec, sportowy sprawozdawca, komentator, znawca wielu dyscyplin sportu, szczególnie siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, futbolu i tenisa. Miał 97 lat. Przez wiele lat kierował redakcją sportową Polskiego Radia Katowice. To on komentował m.in. słynny mecz polskich siatkarzy o złoty medal igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku ze Związkiem Radzieckim (3:2). Był również wielokrotnym mistrzem świata dziennikarzy w tenisie. W latach 40. ubiegłego stulecia był koszykarzem Cracovii, AZS i Wisły Kraków.

CZERWIEC

05.06. W wieku 77 lat zmarł Manfred Matuszewski, były kolarski mistrz Polski, wybitny trener, wychowawca wielu czołowych zawodników. W latach 60. ubiegłego wieku z powodzeniem startował w wielu zawodach, m.in. w Tour de Pologne, a w 1964 roku został mistrzem kraju w wyścigu górskim. Był także medalistą na torze. Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako szkoleniowiec w dolnośląskich klubach, m.in. Piaście Nowa Ruda i RLKS Wrocław. Współpracował z trenerami kadry narodowej.

22.06. W wieku 71 lat zmarła brązowa medalistka olimpijska z Meksyku w siatkówce Halina Aszkiełowicz-Wojno. Była reprezentantka kraju, która występowała na pozycji środkowej, miała też w dorobku dwa medale mistrzostw Europy.

29.06. W wieku 72 lat zmarła Irena Szewińska, zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich - trzech złotych, dwóch srebrnych i dwóch brązowych. Była najwybitniejszą lekkoatletką w dziejach polskiego sportu i najbardziej utytułowanym polskim sportowcem. Ustanawiała rekordy Polski, Europy i świata w biegach na 100, 200, 400 metrów, w skoku w dal i sztafetach. W 1974 roku została uznana najlepszą sportsmenką globu. Po zakończeniu kariery kierowała PZLA, była wiceprezesem PKOl, a od 1998 roku członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Z początkiem 2014 roku przeszła chemioterapię, ponieważ wykryto u niej nowotwór, z którym walczyła już wcześniej.

LIPIEC

15.07. W wieku 88 lat zmarł Roman Korynt, były piłkarz reprezentacji Polski. W 1957 roku wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie w wygranym przez biało-czerwonych 2:1 słynnym meczu ze Związkiem Radzieckim. Grał w Gromie Gdynia, Gedanii, w czasie służby wojskowej (1950-1952) w OWKS Lublin i Legii Warszawa, ale najdłużej, od 1953 do 1968 roku, w Lechii Gdańsk.

16.07. W wieku 80 lat zmarł w Warszawie Jerzy Piskun, dwukrotny olimpijczyk i srebrny medalista mistrzostw Europy w koszykówce we Wrocławiu w 1963 roku. Jako reprezentant kraju ma udział także w innych sukcesach, jakie w latach 60. minionego wieku odniosła drużyna trenera Witolda Zagórskiego, m.in. brąz mistrzostw Europy w Moskwie (1965). W reprezentacji rozegrał w sumie 153 mecze, zdobywając 1525 pkt. Przez całą ligową karierę w kraju reprezentował Polonię Warszawa, z którą w 1959 roku zdobył mistrzostwo Polski.

18.07. W wieku 77 lat zmarł w Assevent (Francja) Czesław Malec, olimpijczyk z Meksyku (1968), dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy koszykarzy (1965, 1967), uczestnik mistrzostw świata w 1967 roku, jedynych, w których wystąpiła reprezentacja Polski, zajmując piąte miejsce. W drużynie narodowej rozegrał 125 spotkań i zdobył 602 punkty. Z zespołem Wisły Kraków trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju (1962, 1964, 1968).

SIERPIEŃ

07.08. W wieku 79 lat zmarł Zbigniew Rusek, były siatkarz reprezentacji Polski, brązowy medalista Uniwersjady w 1959 roku, a po zakończeniu kariery zawodniczej trener m.in. kadry Francji kobiet.

14.08. W wieku 39 lat zmarł żużlowiec Tomasz Jędrzejak, indywidualny mistrz Polski z 2012 roku, jeżdżący ostatnio w Stali Rzeszów. Karierę rozpoczynał w Ostrowie Wielkopolskim w miejscowej Iskrze. Wiele sezonów spędził w Betard Sparcie Wrocław. W 2003 roku wywalczył brązowy medal IMP.

24.08. W wieku 86 lat zmarł w Łodzi Robert Grzywocz, były trener i piłkarz, który w 1958 roku zdobył z miejscowym ŁKS mistrzostwo Polski. Był jednym z ostatnich żyjących zawodników tamtej drużyny. Występował w łódzkim zespole w latach 1957-58, czyli sezonie, w którym wywalczył swój pierwszy tytuł mistrza kraju i Puchar Polski. Miał duży wkład w oba sukcesy "Rycerzy Wiosny", zostając w 1958 r. laureatem plebiscytu "Złote Buty" redakcji "Sportu".

WRZESIEŃ

07.09. W wieku 80 lat zmarł Paweł Waloszek, żużlowy wicemistrz świata z 1970 roku, który ścigał się na torach przez 32 lata. Startował w latach 1954-85 w barwach Śląska Świętochłowice, Gwardii Katowice, Legii Gdańsk i angielskiego Leicester.